حزب الله: لا نعلم شيئا عن الهجوم على سلمان رشدي

نفى مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أن تكون الجماعة على علم بحادثة الطعن التي تعرض لها الكاتب سلمان رشدي، أمس الجمعة.

وقال المسؤول بحسب ما أوردته ”رويترز“، إن الجماعة ليس لديها معلومات إضافية عن حادثة الطعن التي تعرض لها سلمان رشدي“.

وكان الروائي قضى سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب كتاباته.

وقال المسؤول للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته: ”لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع، وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق“.

وتعرض سلمان رشدي للطعن في الرقبة والبطن على المسرح خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة.

وفي آخر تحديث حول الحالة الصحية لسلمان رشدي، كشف وكيله عن خضوع المجني عليه أمس لعملية جراحية عاجلة.

وقال أندرو ويلي، في بيان مكتوب نقلته ”فرانس برس“: ”الأنباء ليست جيدة، ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه. أعصاب يديه انقطعت وتعرض كبده للطعن وتضرر“.

وأضاف أن رشدي الآن تحت جهاز التنفس الصناعي ولا يستطيع التحدث.