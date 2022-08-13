محامي عاصم غفور يؤكد مغادرة موكله الإمارات إلى الولايات المتحدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غادر المحامي الأمريكي السابق للصحافي السعودي جمال خاشقجي الإمارات في طريقه للولايات المتحدة؛ بعد إلغاء عقوبة السجن بحقه في قضية ”تبييض أموال“، اليوم السبت.

واعتقل عاصم غفور في تموز/يوليو الماضي في الإمارات، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم (795 ألف يورو).

لكنّ محكمة إماراتية حكمت عليه، الأربعاء، بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1,3 مليون يورو)، وألغت بذلك حكما بالسجن ثلاث سنوات بحقه.

وأكد فيصل غيل محامي غفور للوكالة، أن موكله ”في طريقه إلى الولايات المتحدة“، مشيرا إلى دفع الغرامة وتسوية القضية.

وأوضح أن غفور لا يواجه أي تهم في الولايات المتحدة.

وأوقف غفور وصدر بحقه حكم بالسجن وبدفع غرامة، الشهر الماضي، أثناء توقفه في الترانزيت في مطار دبي الدولي.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ ذكرت أن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي قضت ”بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة“.

وبحسب الوكالة، فإن القضية تعود إلى ”ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة“.