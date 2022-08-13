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صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي: "نقبل يد من مزّق رقبة" سلمان رشدي
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2022 9:03 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2022 9:40 GMT

صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي: "نقبل يد من مزّق رقبة" سلمان رشدي

رحبت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة، المقربة من المرشد علي خامنئي، اليوم السبت، بمحاولة اغتيال الروائي سلمان رشدي، على يد شاب يدعى هادي مطر، في نيويورك أمس

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المصدر: إرم نيوز

رحبت صحيفة ”كيهان“ الإيرانية المتشددة، المقربة من المرشد علي خامنئي، اليوم السبت، بمحاولة اغتيال الروائي سلمان رشدي، على يد شاب يدعى هادي مطر، في نيويورك أمس الجمعة.

ورشدي صاحب رواية ”آيات شيطانية“ المسيئة للإسلام، كاتب بريطاني من أصول هندية، وصدرت فتوى في العام 1989، بقتله من قبل المرشد الراحل روح الله الخميني.

وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي: ”مبارك لهذا الرجل الشجاع والضمير الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي في نيويورك“.

وأضافت: ”نقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين“.

كما دعمت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، المهاجم هادي مطر، بشكل غير مباشر، في تغريدة عن الشخص ”الأول“ الذي حاول تنفيذ فتوى الخميني بشأن رشدي.

ولم تعلق السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن على محاولة اغتيال الكاتب البالغ من العمر 75 عاما.

وتماشيا مع الخط الرسمي، وصفت جميع وسائل الإعلام الإيرانية رشدي، بأنه ”مرتد“، باستثناء الصحيفة الإصلاحية ”اعتماد“.

ورأت صحيفة ”إيران“ اليومية الرسمية أن ”رقبة الشيطان ضربت بشفرة حلاقة“، بحسب ما أوردت ”فرانس برس“.

وتعرض سلمان رشدي، الذي واجه لسنوات تهديدات بالقتل بسبب كتابه ”آيات شيطانية“، لهجوم في ولاية نيويورك أمس الجمعة.

وكان رشدي، الفائز بجائزة البوكر، بصدد التحدث في فعالية بمعهد تشوتوكوا في ذلك الوقت، فيما قالت شرطة ولاية نيويورك إن المشتبه به صعد إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره.

وخضع رشدي لجراحة طارئة أمس الجمعة، بعد محاولة اغتياله.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وكيله، أندرو ويلي، قوله إنّ ”الأنباء ليست جيّدة“ وإنّ ”من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف“.

وأضاف أنه ”وُضِع على جهاز التنفس الاصطناعي“.

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