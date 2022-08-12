شرطة نيويورك توضح ملابسات حادثة طعن سلمان رشدي

أصدرت شرطة نيويورك بيانا الجمعة، يوضح ملابسات حادثة طعن الروائي المولود في الهند سلمان رشدي، الذي قضى سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب كتاباته.

وتعرض رشدي للطعن في رقبته على المسرح في أثناء إلقائه محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية الجمعة ونُقل جوا إلى مستشفى.

وقالت شرطة نيويورك في بيان، إن المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من نيوجيرزي، موضحة أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى الدافع وراء الهجوم على رشدي.

وأضافت، أن الحاضرين نجحوا في إسقاط المشتبه به في عملية الطعن، قبل القبض عليه.

وجاء في بيان للشرطة أن نحو الساعة 11,00 (15,00 ت غ) ”هرع مشتبه به إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. تعرّض رشدي للطعن في العنق ونقل بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه“.

وقال وكيل رشدي الأدبي آندرو وايلي إنه على قيد الحياة ويخضع لجراحة.

وذكر شهود أن رجلا هرع إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا وهاجم رشدي (75 عاما) في أثناء تقديمه لإلقاء كلمة بشأن الحرية الفنية أمام مئات من الحاضرين. وقالت الشرطة إن شرطيا من الولاية كان حاضرا في الحدث اعتقل المهاجم.

وقال برادلي فيشر الذي كان ضمن الحاضرين ”قفز رجل على المسرح، لا أعرف من أين، وبدأ ما بدا أنها ضربة في الصدر، وكرر الضربات بقبضة اليد في صدره وعنقه“. وأضاف فيشر ”كان الناس يصرخون وينتحبون ويلهثون“.