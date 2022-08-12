انقسام إيراني حول حادثة طعن سلمان رشدي في نيويورك

بعد مرور 33 عامًا على فتوى مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، بهدر دم الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي، صاحب رواية ”آيات شيطانية“ المسيئة للإسلام، تعرض الأخير إلى هجوم والطعن من قبل أحد الحاضرين خلال ندوة أقيمت في مدينة نيويورك.

وانقسم الإيرانيون بين مؤيد لهذا الهجوم، معتبرين أن ”رشدي، لابد أن ينال جزاءه في الدنيا“، فيما أعلن آخرون معارضة الهجوم الذي عدّوه ”مخالفًا لحرية التعبير“.

وفي أحدث موقف رسمي إيراني، أبدى مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، استغرابه من تزامن الهجوم على رشدي، وقرب إحياء الاتفاق النووي وإحباط واشنطن محاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقال مرندي: ”لن أبكي لمن ينشر الكراهية للإسلام والمسلمين منذ أعوام، لكن أليس من الغريب أنه عندما نكون على وشك إعادة إحياء الاتفاق النووي، تزعم أمريكا أنها أحبطت محاولة اغتيال جون بولتون، ومن ثم يقع مثل هذا الحادث (الهجوم على رشدي)؟!“.

من جانبه، اعتبر الصحفي والكاتب الإيراني المقرب من التيار المتشدد ”يعقوب ربيعي، أن ”اغتيال سلمان، يمكن أن يكون نبأً سعيدًا، أن الشخص الذي أساء إلى الإسلام بوقاحة كان يجب أن يُعاقب أكثر وأكثر“.

وأضاف ربيعي، في مقال نشرته مواقع إيرانية: ”لكن بسبب تزامن هذا الاغتيال مع موضوع المفاوضات النووية، أشعر أنه قد يكون سيناريو مصممًا مع قضية حقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية، وقبل أيام، ترددت أنباء عن محاولة اغتيال المهرج الأمريكي جون بولتون“.

وتابع الكاتب الإيراني: ”في الوقت الحالي، يتعين علينا الانتظار ومراقبة الأخبار للوصول إلى تحليل أكثر شمولًا“.

فيما أشادت قناة ”قدس“ عبر ”تلغرام“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالشخص الذي نفذ الهجوم على رشدي، واصفة الأخير بأنه ”شخص ملعون يجب أن ينال جزاءه“.

فيما احتفت وكالتا أنباء ”فارس“ و ”تسنيم“ التابعتان للحرس الثوري، بالهجوم الذي تعرض له رشدي، وقالت وكالة ”فارس“ إن ”ما حصل له رشدي، جاء تطبيقًا لفتوى مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، الذي أفتى بهدر دمه قبل أكثر من 30 عامًا“.

فيما أبدت الناشطة والصحفية الإيرانية المعارضة التي تعيش في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد، تخوفها عقب الهجوم الذي تعرض له رشدي.

وكتب مسيح علي نجاد على حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”لا أشعر بالأمان، قل مرحبًا بحياة مرعبة أيها المرتزق“.

من جانبه، قالت الصحفية الإيرانية سارى باقري، في تغريدة لها عبر ”تويتر“: ”الهجوم على رشدي هو اعتداء على الحرية الفكرية في كل مكان.. لا أتفق مع رشدي، لكن عليه أن يتأكد من التعبير عن معارضته، من إيران إلى باكستان، وإنجلترا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، تتعرض حرية التعبير لهجوم مستمر“.

وقالت الشرطة في نيويورك عبر بيان لها إنه ”تم الاعتداء على رشدي، ونفذ الهجوم بسكين، وأصيب في عنقه“، مضيفة أن ”الشخص الذي كان يحاور رشدي، أصيب بضربات طفيفة على رأسه“، مشيرة إلى اعتقال المهاجم.

ونقلت السلطات في نيويورك رشدي، بطائرة مروحية إلى المستشفى، فيما ذكرت وسائل إعلام أجنبية أنه خضع لعملية جراحية.

وحكم مؤسس النظام الإيراني الخميني، على رشدي، بالإعدام، العام 1989، ولا تزال الفتوى سارية المفعول حتى يومنا هذا، كما وصف المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، العام 2004، بأن فتوى الخميني ضد رشدي، غير قابلة للتغيير.