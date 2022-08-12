أمريكا ستجري "عمليات عبور بحرية وجوية" في مضيق تايوان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول أميركي كبير، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري ”عمليات عبور بحرية وجوية“ في مضيق تايوان في ”الأسابيع المقبلة“.

يأتي ذلك على الرغم من تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها.

وأكّد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا كورت كامبل أن القوات الأميركية ستواصل رغم التوتر ”التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بحرّية الملاحة“.

وأضاف: ”هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحري وجوي اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة“.