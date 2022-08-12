تشمل لقاء بايدن.. الرئيس الصيني سيقوم بأول رحلة خارجية منذ كورونا

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، اليوم الجمعة، أن مسؤولين صينيين يخططون لرحلة من المحتمل أن يقوم بها الرئيس شي جين بينغ إلى جنوب شرق آسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعد هذه أول رحلة خارجية له منذ بداية جائحة كوفيد-19، وتشمل لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسعى فريق بايدن منذ فترة طويلة إلى عقد اجتماع وجهًا لوجه بين الزعيمين لخفض التوتر، في وقت يتنازع فيه البلدان حول تايوان، والتجارة، ومجموعة من القضايا الأخرى.

ولم يؤكد الجانب الأمريكي هذا اللقاء بعد.

وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض يواصل العمل على تحقيق هذا الهدف، مضيفًا أن بايدن ما زال يتقبل فكرة مقابلة شي وجهًا لوجه، بما في ذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مسؤول أمريكي ”ليس لدينا أي تفاصيل عن التوقيت أو المكان“.