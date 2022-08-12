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أخبار

مسلح يقتحم بنكا في أنطاليا التركية ويحتجز المدير رهينة (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 14:43 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 15:35 GMT

مسلح يقتحم بنكا في أنطاليا التركية ويحتجز المدير رهينة (فيديو)

اقتحم مسلح مجهول مساء اليوم الجمعة أحد البنوك في منطقة كيبيز في مدينة أنطاليا التركية؛ وأقدم على احتجاز مدير البنك و36 شخصًا أفرج عنهم لاحقا، حسب ما أوردته

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المصدر: محمد الناه - إرم نيوز

اقتحم مسلح مجهول مساء اليوم الجمعة أحد البنوك في منطقة كيبيز في مدينة أنطاليا التركية؛ وأقدم على احتجاز مدير البنك و36 شخصًا أفرج عنهم لاحقا، حسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وفي تفاصيل الحادثة ذكرت صحيفة حرييت التركية أن مسلحا يدعى ”م. ر . د“ اقتحم بنكًا في سوق في منطقة كيبيز عند الساعة 15:30 بتوقيت تركيا، حيث قام المسلح بنزع سلاح حارس الأمن، ثم أخذ مدير الفرع كرهينة، وأخرج المتعاملين (الأشخاص).

وتابعت الصحيفة أنه تم توجيه عدد كبير من فرق الشرطة إلى مكان الحادث، حيث قامت شرطة العمليات الخاصة بتطويق المكان وإغلاق الطرق المجاورة للبنك، كما وصل رئيس شرطة مدينة أنطاليا محمد مراد أولوكان إلى المكان وعاين الحادث.

وأضافت أن الشرطة قامت بالتفاوض مع المسلح وطالبته بإلقاء مسدسه والاستسلام، كما أحضرت الشرطة والدة المسلح إلى فرع البنك لإقناعه بالاستسلام.

وأفادت حرييت أنه بعد ساعتين من التفاوض تم إنقاذ مدير البنك، وقام المسلح بتسليم نفسه.

ولم تتضح بعد أهداف المسلح من اقتحام البنك، ومازالت الشرطة التركية تحقق في الأمر.

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