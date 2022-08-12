تقرير: أردوغان يسعى لتحقيق 3 أهداف من علاقاته "المعقدة" مع بوتين

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان معقدة، ولكنها في نفس الوقت تحمل فوائد مشتركة للطرفين، وخاصة بالنسبة لأردوغان الذي يرغب في تحقيق 3 أهداف من هذه العلاقة.

تحديات تواجه الرئيسين

وقالت ”نيويورك تايمز“، في تقرير: ”يواجه الرئيس التركي الزئبقي موقفاً سياسياً صعباً قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، حيث ينفجر الاقتصاد من الداخل، ولا يوجد لدى البنك المركزي احتياطي أجنبي تقريباً، إضافة للتضخم البركاني الذي تصل نسبته إلى 80% سنوياً“.

وأضافت الصحيفة: ”الرئيس الروسي بوتين لديه مشكلاته، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية القاسية التي تضرب الصناعة والاقتصاد في بلاده“.

وكتبت الصحيفة: ”أدت التحديات المشتركة للتقارب بين بوتين وأردوغان بصورة غير مسبوقة، التقيا مرتين في آخر 3 أسابيع، حيث تأمل روسيا بأن تؤدي الشراكة بين الدولتين إلى التخفيف من معاناتها، ويرغب أردوغان بأن يصل التعاون الاقتصادي بين الدولتين إلى 100 مليار دولار“.

فوائد مشتركة

وقالت ”نيويورك تايمز“: ”حتى الآن فإن الروابط بين روسيا وأوكرانيا تثبت أنها مفيدة للطرفين، بالنسبة لبوتين فإن الفوائد تتضمن صفقات تتعلق بالطاقة والأسلحة، والاستثمار، والعلاقة الوثيقة مع عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يحاول عزله ومساعدة أوكرانيا في هزيمة الجيش الغازي“.

وتابعت الصحيفة: ”رفضت تركيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا، وفي نفس الوقت تعمل على استكشاف وسائل للعمل مع البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات أخرى، وقبول المدفوعات من خلال بطاقات الائتمان الروسية، كما يتدفق الغاز الروسي دون عوائق عبر خط أنابيب ”ترك ستريم“، وهناك تقارير تفيد بأن روسيا تسعى للحصول على مساعدة تركية في توفير ”أنظمة فرعية“ لأسلحتها، والتي لم يعد من الممكن أن تعتمد على المكونات الغربية“.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأردوغان، فإن الفوائد تتضمن ضخ أموال في البنك المركزي التركي، الحصول على طاقة رخيصة، دور عالمي مهم، سوق كبير للتصدير، عودة السياحة الروسية مرة أخرى، وموافقة روسيا على محاولاته لسحق الانفصاليين الأكراد في سوريا، حيث تدعم موسكو حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

سلطات مطلقة

وقالت ”نيويورك تايمز“ إن العلاقات بين تركيا وروسيا تعتمد في الأساس على الرئيسين بوتين وأردوغان، في ظل السلطة المطلقة التي يملكها الزعيمان، في الوقت الذي يحاول فيه كل منهما أن تكون له اليد العليا على الآخر.

ونقلت الصحيفة عن إلهان أوزجيل، أستاذ العلوم السياسية، الذي كان يدرّس العلاقات الدولية بجامعة أنقرة، قبل فصله بمرسوم رئاسي، قوله: ”السياسة الخارجية التركية دخلت مرحلة خطيرة للغاية، يلتقي بوتين وأردوغان للتفاوض، يجلسان في القصر إلى جانب قلة من الحضور، مجموعة صغيرة من الأشخاص هي فقط التي تعلم محتوى المفاوضات“.

وأكدت الصحيفة أن واشنطن تراقب عن كثب تطورات العلاقات بين تركيا وروسيا، حيث طالبت أنقرة رسمياً بألا تكون ملاذاً آمناً للأصول والمعاملات الروسية غير الشرعية، وحثّتها على أن تقلل من اعتمادها على الطاقة الروسية، ولكن بالنسبة للغرب فإن قدرة أردوغان على التعامل مع بوتين ليست أمراً سيئاً في المطلق.

أهداف أردوغان

حافظت تركيا على علاقات دبلوماسية وثيقة مع موسكو وتعمل كوسيط رئيسي بين روسيا وأوكرانيا لتوصيل الحبوب ومحادثات السلام المحتملة، ويتحدث أردوغان أو كبار مساعديه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مرات في الأسبوع.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن السفير الأمريكي السابق في الناتو، إيفو دالدير قوله: ”يترك أردوغان كل الخيارات مفتوحة أمامه.. ولكنه في نفس الوقت يخاطر بذلك على حساب التحالف الذي يعتبر عنصراً رئيسياً في أمن بلاده“.

كما نقلت الصحيفة عن محللين أتراك قولهم إن الهدف الرئيسي لأردوغان يتمثل في إعادة انتخابه مرة أخرى، وأنه يتطلع لتعزيز الاقتصاد التركي، ومحاولاته لمحاربة ما يرى أنه ”إرهاب كردي“ في سوريا وفي الداخل التركي.

وقال إلهان أوزجيل، إن ”هدف حكومة أردوغان لا يتمثل في التخفيف عن بوتين، ولكن في إيجاد الظروف الملائمة لنفسها في الطريق إلى الانتخابات، لدى أردوغان 3 عناصر مهمة: إبلاغ الغرب بقدرته على التعامل مع بوتين، توقعاته بأن يؤدي النقد الوارد من روسيا إلى تخفيف حدة الأزمة المالية لديه، وأخيراً أنه يريد أن يكون إلى جانب روسيا من أجل التوغل التركي المحتمل في سوريا“.