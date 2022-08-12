تقرير: إسرائيل طلبت من روسيا عدم التدخل في انتخابات الكنيست

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن طلب تقدمت به إسرائيل لروسيا، دعتها فيه لعدم التدخل في العملية الديمقراطية الإسرائيلية، في إشارة لانتخابات الكنيست المقبلة.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أنه ”في إسرائيل، يشعر الناس بالقلق من احتمال التدخل الخارجي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ولاسيما من خلال الوسائل الإلكترونية“.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها إن ”إسرائيل ناشدت روسيا مؤخرًا عدم محاولة التدخل في الحملة الانتخابية المقبلة بأي وسيلة“.

وأكدت أن الطلب الإسرائيلي جاء خلال لقاء بين ممثلين عن جهاز الأمن العام ”الشاباك“، ونظيره الروسي، في أعقاب توجيهات رسمية من رئيس الوزراء يائير لابيد.

وأوضحت أنه في كانون الثاني/ يناير من عام 2019، عشية انتخابات سابقة، ظهر رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، في جامعة تل أبيب، وألقى قنبلة، حيث حذر من ”تحرك قد يؤثر على نتائج الانتخابات وتدخل دولة أجنبية فيها“.

ووفقًا لأرغمان، فإن المعلومات تؤكد أن ”دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات في إسرائيل“.

وأشار أرغمان آنذاك، أنه ”لا يعرف لمصلحة من هذا التدخل، لكن هذا البلد ينوي التدخل في الانتخابات، وسيفعل ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية، مثل المتسللين والهاكرز وما إلى ذلك“.

وبعد تصريح أرغمان، أصدرت السفارة الروسية نفيًا علنيًا حول التلميح إلى تدخل روسيا بالانتخابات الإسرائيلية من قبل رئيس جهاز ”الشاباك“، بطريقة أو بأخرى.

وأضافت الصحيفة: ”استثمرت إسرائيل الكثير من الجهود للدفاع ضد هذا النوع من التدخل الأجنبي، سواء من روسيا أو من جهات أكثر عدائية، مثل إيران“.

وتابعت الصحيفة العبرية أنه ”بالنسبة لإيران، فلا شك أن الإيرانيين سيكونون سعداء بالتدخل في الانتخابات وتعطيلها، وذلك في محاولة منهم لتعميق الفوضى السياسية في إسرائيل“.

وبحسب الصحيفة، رد جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ على هذه الأنباء بأنه لا يتحدث عن الحوارات التي تجري بينه وبين أجهزة المخابرات في العالم.

ومنذ أشهر قليلة، نشأت بين روسيا وإسرائيل، أزمة جديدة بسبب إيقاف عمل الوكالة اليهودية في موسكو، حيث تحاول إسرائيل حلها عبر خطوط دبلوماسية، لكن إلى هذه اللحظة فشلت كل هذه الجهود.

وتربط إسرائيل وروسيا مصالح مشتركة، حيث تسمح الأخيرة للجيش الإسرائيلي بالعمل بحرية فوق الأراضي السورية، لاستهداف الخلايا الإيرانية وحزب الله اللبناني والموالين لهم.