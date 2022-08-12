تقرير: إسرائيل "تساوم" روسيا لحل أزمة الوكالة اليهودية

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ”تساوم“ موسكو بشكل ”مبطن“ لحل ”أزمة الوكالة اليهودية“، عبر ورقة ”تهريب أسلحة روسية“ لفصائل فلسطينية.

وبحسب صحيفة ”معاريف“، فإن ملف إغلاق الوكالة اليهودية، ووقف أنشطتها في الأراضي الروسية، انتقل إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وأضافت: ”المأمول من ذلك أن يحرز هذا الانتقال نجاحًا في حل تلك الأزمة، على غرار النجاح الذي حققه هرتسوغ فيما يتعلق بالملف التركي والبولندي“.

وكانت الجهود التي أجراها وفد قانوني إسرائيلي في وقت سابق في روسيا، فشلت في حل الأزمة.

وذكرت الصحيفة أن ”هيرتسوغ أجرى هذا الأسبوع اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تلك القضية التي تؤرق الجانب الإسرائيلي“.

وأشارت إلى أن ”الاتصال بين الجانبين ركّز على التهديد الروسي بغلق مكاتب الوكالة اليهودية، وتجميد نشاطاتها على الأراضي الروسية“.

وتنظر إسرائيل إلى هذه الخطوة بعين القلق؛ إذ يحمل غلق مكاتب الوكالة اليهودية تداعيات خطيرة على إمكانية هجرة اليهود إليها.

وتشكل الوكالة ذراعًا مركزية مهمة للحكومة الإسرائيلية ولوزارة الهجرة والاستيعاب، ولمنظومة استيعاب الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم، ولعبت دورًا في هجرة 22 ألف يهودي من روسيا العام الماضي وحده.

وأشارت ”معاريف“ نقلًا عن مصادر روسية، لم تكشف هويتها، أن الرئيس الإسرائيلي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال، أن ”الشهور الأخيرة شهدت حصول تنظيمات إرهابية فلسطينية على شحنات أسلحة مُهربة من روسيا وبطرق غير رسمية“.

وتبدو هذه النقطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي خلال حديثه مع بوتين حول الوكالة اليهودية، أنها نوع من المساومة المبطنة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الروسي أبلغ هيرتسوغ أن ثمة احتمالات بألا يكون السلاح الروسي الذي ذهب لفصائل فلسطينية، وصل عبر بلاده، ولكن من أوكرانيا.

لكن هيرتسوغ، حسب التقرير العبري، عرض على الرئيس الروسي معلومات استخبارية حول المصدر والمسارات التي يصل عبرها السلاح الروسي إلى فصائل فلسطينية.

وناشد نظيره الروسي باتخاذ خطوات من شأنها أن تغلق مسارات تهريب السلاح الروسي إلى التنظيمات الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن ”بوتين أجرى اجتماعًا لتقييم الموقف مع مسؤولين أمنيين كبار في موسكو، اطلع خلاله على تقارير بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وطرح خلاله مسألة تهريب الأسلحة الروسية إلى فصائل فلسطينية“.

وأوضحت أن ”بوتين أصدر تعليمات بالتحقيق في المزاعم التي أوردها الرئيس الإسرائيلي“.

وشدد بوتين على أنه ”في حال اتضح أنها صحيحة، وأن هناك مسارات تُستخدم بالفعل لتهريب السلاح الروسي إلى قطاع غزة، فإنه ينبغي العمل على غلقها.

وقالت ”معاريف“ إنها توجهت إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي للحصول على المزيد من المعلومات، ومطابقتها مع معلومات المصدر الروسي.

”إلا أن مكتب هيرتسوغ نفى أن يكون قد طرح مثل هذا الموضوع في أي مرحلة من مراحل الاتصال مع بوتين“.

وكانت صحف عبرية أكدت في الأيام القليلة الماضية، أن كلا من الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء يائير لابيد، يجريان اتصالات هادئة مع مسؤولين روس عبر عدد من القنوات، بما في ذلك وسيط أجنبي، بشأن أزمة الوكالة.

وقرر لابيد، في وقت سابق من الشهر الماضي، إرسال وفد مشترك يضم مندوبي مكتب رئيس الوزراء، ووزارات الخارجية والعدل والهجرة والاستيعاب إلى موسكو، بهدف التيقن من ضمان عمل الوكالة اليهودية في الأراضي الروسية.

إلا أن هذا الوفد لم يتوجه إلى موسكو، فيما توجه وفد قانوني ترأسته المحامية تامار كبلان، المستشار القانوني لوزارة الخارجية، دون أن يتمكن هذا الوفد من إحراز نجاح يذكر.

وأصدرت وزارة العدل الروسية قرارها ضد الوكالة اليهودية، عقب اتهام الأخيرة بانتهاك القوانين المحلية، دون تحديد طبيعة هذه الانتهاكات.

إلا أن تقديرات في إسرائيل أشارت في وقت سابق، إلى أن تلك الانتهاكات ربما تتعلق بعدم إبلاغ السلطات الروسية بطبيعة أنشطة الوكالة بشكل مسبق، وعدم فهم نوايا تلك الوكالة وقدر المعلومات التي تمتلكها.

وأرسلت وزارة العدل الروسية قبل صدور القرار خطابًا إلى الوكالة، طالبتها بالرد على ما به من استفسارات منها، إذا ما كانت الوكالة تمتلك قواعد بيانات حول المواطنين الروس.