صحف عالمية: هجوم القرم "رسالة" أوكرانية لروسيا.. والانقسامات تضرب فصائل غزة

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح يوم الجمعة، الضوء على آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير وصفت الهجوم الأوكراني على قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم بـ“الرسالة شديدة اللهجة“.

وتناولت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن الأزمة التايوانية، معتبرة أن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين في مضيق تايوان تزيد من مكاسب الجزيرة بشكل كبير، بما في ذلك الدعم الدولي والتبادلات الدبلوماسية.

رسالة أوكرانية

اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن الهجوم الأوكراني المزعوم الذي استهدف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بمثابة ”رسالة شديدة اللهجة“ لروسيا وخارجها، معتبرة أن كييف حققت ”انتصاراً دعائياً كبيراً“ أكثر من مجرد تدمير الطائرات الروسية.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من أنه ليس أول هجوم أوكراني في شبه جزيرة القرم منذ بداية الحرب، إلا أنه ”الأكثر أهمية“، ليس فقط لأنه وقع على بعد 110 أميال (177 كم) أو خلف خط المواجهة، ولكن لأنه حدث على مرأى من آلاف السياح الروس.

وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن جوستين برونك، المحلل في ”معهد الخدمات الملكية المتحدة للدفاع“ والمفكر الأمني، قوله إن الأهمية العسكرية الأساسية للهجوم لم تكن من حيث عدد الطائرات التي دمرت ”بل بالأحرى تأثيره على إحساس القوات الجوية الروسية بالأمان“.

وأضاف برونك للصحيفة، أن سلاح الجو الروسي سيكون بعد ذلك أقل ثقة في قدراته بشأن حماية القوات البرية على بعد عدة مئات من الكيلومترات من الخطوط الأمامية من ساحات المعركة. وتابع: ”هذا قد يعني أن القوات الروسية ستضطر إلى تكريس المزيد من القوات والمعدات والجهود لحماية قواعدها الجوية، وسحب القوات بعيدًا عن خط المواجهة، أو الاعتماد على القواعد الجوية البعيدة بشكل كبير، مما يشتت الانتباه الروسي ويقلل من تفوقهم“.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه على الرغم من ذلك، فإن هدف أوكرانيا قصير المدى أكبر بكثير من مثل هذه الهجمات، حيث تسعى الأخيرة لشن هجوم مضاد واسع النطاق قبل الخريف لإجبار القوات الروسية على الخروج من مدينة خيرسون الجنوبية.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أوكرانيا تسعى إلى شن سلسلة من الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة، ويفترض أنها تعطل اللوجستيات الروسية وتقوض قدرة موسكو على الدفاع عن خيرسون.

واختتمت ”الغارديان“ تحليلها بالقول: ”السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت مثل هذه الهجمات ستضعف بشكل خطير قدرة روسيا على مقاومة هجوم مضاد كامل، أم أنها مجرد صيحات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، هناك قلق واضح من أن روسيا ستسعى للانتقام“.

من جانبها، حذرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية من تصاعد الأزمة في أوكرانيا بعدما بدت روسيا في الأيام الأخيرة وكأنها تهدد بتحويل الصراع إلى الخطر النووي ”ليس بالصواريخ ولكن باحتلال محطات توليد الطاقة الأوكرانية“، وذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من موسكو التوقف عن استخدام أكبر مفاعل نووي في أوروبا بمدينة زابوريجيا.

ونقلت المجلة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله حول القتال في زابوريجيا: ”إنه خطير وغير مسؤول“، وذلك بعد قصف المحطة في وقت سابق أمس للمرة الثانية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى جولات من توجيه أصابع الاتهام من طرفي النزاع.

وأضاف المتحدث – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – ”نواصل دعوة روسيا لوقف جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها وإعادتها للسيطرة الكاملة الأوكرانية، وندعم الدعوات الأوكرانية لمنطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة النووية“.

وقالت ”فورين بوليسي“، إنه ”على الرغم من الدعوات الأمريكية لروسيا، يعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين أن الكرملين يتطلع إلى السيطرة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا في محاولة لفرض أقصى قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات“.

مكاسب تايوانية

من ناحية أخرى، رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان على مدار الأيام الماضية لم تؤت ثمارها إلى حد كبير بشأن ردع الجزيرة، بل إنها، في المقابل، عززت شراكة تايبيه مع المجتمع الدولي وأكسبتها زخماً لم تتلقه من قبل.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إنه بينما تتعهد الصين بمزيد من التدريبات العسكرية، فإن تايوان لا تتوانى، حيث عززت التدريبات الصينية نهج تايوان البسيط حول اجتذاب دعم من القوى العظمى فيما يتعلق بمستقبلها السياسي.

وذكرت الصحيفة: ”إذا كان استعراض الصين للقوة رداً على رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بمثابة رادع، فلم يكن له التأثير المقصود في تايوان، حيث عززت التدريبات العسكرية استراتيجية حذرة من شقين لجلب الدعم الدولي، مع تجنب المواجهة العلنية“، وأضافت: ”يبدو أن التدريبات، التي طوقت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، عززت الإيمان التايواني بقيمة المناورات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية للجزيرة للتوصل إلى أرضية مشتركة في مواجهة القوى العظمى التي تدور بين الصين والولايات المتحدة“.

وتابعت: ”في عهد الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون، كان المسؤولون التايوانيون يتوددون بهدوء إلى واشنطن، وحققوا مكاسب من خلال مبيعات الأسلحة والتعهدات بدعم الديمقراطية. كما أنهم أحجموا عن التباهي بهذا النجاح، في محاولة لتجنب غضب الصين التي تدعي أن الجزيرة ملك لها“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أنه بينما تتعهد بكين بمواصلة التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان، فمن المرجح أن يؤدي هذا النهج إلى جولات جديدة من سياسة حافة الهاوية حول واحدة من أخطر نقاط التوتر في العالم.

وقالت: ”في تايوان، دعا معارضو الصين إلى زيادة الحاجة إلى الدفاع عن الجزيرة، والتنويع الاقتصادي لها بعيدًا عن الاعتماد الاقتصادي على الصين. وفي الخارج، عملت التدريبات العسكرية الصينية على زيادة الوعي بمحنة تايوان، مما أدى إلى حملة إدانات واسعة غير مسبوقة من جهة غير الولايات المتحدة (مثل مجموعة السبع)“.

وأضافت: ”سمح النهج الصيني لتايوان بتعزيز التبادلات الدولية دون إثارة شبح الاعتراف الدبلوماسي الكامل الذي سيتبعه غضب صيني شديد. ربما تكون التدريبات قد ساعدت أيضًا في تحسين التنسيق بين الجيشين التايواني والأمريكي“.

وأوضحت الصحيفة: ”توفر التدريبات العسكرية – التي قالت الصين إنها ستواصل إجراءها في مضيق تايوان – خبرة قيمة لتايوان والولايات المتحدة لتبادل الملاحظات والمعلومات الاستخباراتية“.

وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن سو تزو يون، المحلل الأمني بمؤسسة ”السياسة الوطنية“ في تايبيه، قوله إن التدريبات قدمت فرصة نادرة لتقييم القدرات العسكرية للصين، والتي قال عنها إنها لم تتطور بما يكفي ”لمهاجمة تايوان بطريقة شاملة“.

واختتمت ”نيويورك تايمز“ تحليلها بالقول: ”كانت الإجراءات الصينية بمثابة دعوة للاستيقاظ، فقد عززت الإجراءات الصينية الدعم للجيش داخل تايوان التي عانت من تآكل الروح المعنوية في مواجهة خصم محتمل مثل الصين. وبحسب العديد من الروايات، فإن القوات التايوانية تفتقر إلى المعدات وقلة الموظفين“.

انقسامات فصائل غزة

على صعيد آخر، سلطت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية الضوء على الانقسامات التي تضرب الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وخاصة حركة حماس وحركة ”الجهاد الإسلامي“ الأكثر تشدداً.

وقالت إن الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على قادة ”الجهاد الإسلامي“ في القطاع – وهو هجوم أوقع عشرات الشهداء ومئات المصابين – قد أبرز نهج ”حماس“ التي تجنبت التورط في الصراع واكتفت بالإدانة فقط، مشيرة إلى أنها خطوة تضاف إلى ”سياسة الحوافز الاقتصادية“ الخاصة بها مع تل أبيب.

وذكرت الصحيفة في تحليل لها: ”سلط ابتعاد حماس عن القتال الضوء على المصالح المختلفة للجماعتين المتشددتين، وسلط قرار حماس أيضاً الضوء على رهان إسرائيل بشأن محاولة إدارة صراع محتدم اندلع مرارًا وتكرارًا في قتال مسلح“، وأضافت: ”منذ حرب العام الماضي (بين حماس وإسرائيل)، سعت تل أبيب بشكل متزايد لمنح حماس حوافز اقتصادية في محاولة لضمان الاستقرار وتخفيف القيود على بعض الواردات وإصدار نحو 14 ألف تصريح لسكان غزة للعمل في إسرائيل مقابل الهدوء“.

وتابعت ”فاينانشيال تايمز“ في تحليلها: ”أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذا النهج لعب دورًا في قرار حماس بالابتعاد عن القتال. كما أثاروا أيضاً احتمال استمرار الإغراءات“.

ووفقاً للصحيفة، يعتقد مراقبون آخرون أن قرار حماس لم يكن له علاقة بالحوافز المحدودة نسبيًا التي قدمتها إسرائيل، بل كان له علاقة أكبر بحساباتها العسكرية والسياسية، حيث لا يزال التنظيم يعيد بناء قدراته بعد حرب العام الماضي. وقالوا: ”دليلاً على ذلك، استهدفت إسرائيل قادة الجهاد الإسلامي، وليس حماس“.

وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن إبراهيم دلالشا، مدير ”مركز هورايزون“، وهو مؤسسة فكرية مقرها رام الله، قوله: ”عندما تكون هناك أسباب استراتيجية كافية لحماس للدخول في قتال، فإنهم سيفعلون ذلك“.

وإلى جانب ”الحسابات قصيرة المدى“ هذه، نقلت الصحيفة عن محللين آخرين قولهم إن قرار ”حماس“ يعكس أيضًا ”الاختلافات“ بين مصالحها ومصالح ”الجهاد الإسلامي“.

وأضاف المحللون: ”كلاهما يعارض وجود إسرائيل ويشتركان في أيديولوجية مماثلة. لكن الجهاد الإسلامي أكثر راديكالية وقد رفضت دائمًا أي تدخل في السياسة الفلسطينية – على عكس حماس، التي فازت في انتخابات عام 2006 في غزة – أو التلميح إلى التسوية مع إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة إلى نزاع سابق بين الحركتين عندما انتقد زعيم ”الجهاد الإسلامي“، زياد النخالة، الأسبوع الماضي قبول ”حماس“ بما أسماه بـ“مقايضة التصاريح الإسرائيلية مقابل السلام“، ووصفها بأنها تأتي بنتائج عكسية، قائلاً: ”عندما نتوقف عن المقاومة ونكتفي ببعض الإجراءات، من سيطالب بحقوقنا؟“.

وقالت ”فاينانشيال تايمز“: ”على النقيض من ذلك، يتعين على حماس، بصفتها حاكمة قطاع غزة، أن تحسب تأثير نوبات العنف المتكررة، وما إذا كانت ستحاول كبح جماح جماعة مسلحة أخرى تعمل تحت إشرافها“.

ونقلت الصحيفة عن محمد شحاتة، وهو محلل وكاتب من غزة، قوله: ”إن حماس تعلم أن المزاج العام في غزة يعارض بشدة حربًا أخرى، وجولة أخرى من الدمار“، مضيفًا أن حماس ”ليست أيديولوجية متشددة مثل الجهاد الإسلامي“.