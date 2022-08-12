زيلينسكي يطالب المسؤولين الأوكرانيين عدم الحديث عن "التكتيكات الحربية"

طلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مساء الخميس، من المسؤولين في حكومته، الكف عن التحدث إلى الصحفيين عن التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا، مشددا على أن إطلاق مثل هذه التصريحات ”غير مسؤول بصراحة“.

وفي أعقاب انفجارات كبيرة حطمت قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، يوم الثلاثاء، نقلت صحيفتا ”نيويورك تايمز“، و“واشنطن بوست“ الأمريكيتان، عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن القوات الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم.

ومن الناحية الأخرى، رفضت الحكومة في كييف الإفصاح عما إذا كانت وراء الانفجارات.

وقال زيلينسكي: ”إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة. إذا كنتم تريدون النصر لأوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع أو للهجمات المضادة“.

ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والمسؤولين المحليين والعسكريين والأشخاص الآخرين الذين قال إنهم يدلون بتعليقات عن الأحداث على الجبهة.