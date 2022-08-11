وزير الخارجية التركي يكشف عن إجرائه محادثة قصيرة مع نظيره السوري

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه أجرى محادثة قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد، وذلك على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالعاصمة الصربية بلغراد، وفقا لوكالة ”الأناضول“.

وحسب الوكالة التركية، فقد جاء إفصاح الوزير أوغلو عن المحادثة مع نظيره السوري خلال ”مؤتمر صحفي عقده، الخميس، على هامش اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة“.

وقال الوزير التركي: ”أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد“، فيما شدد على ”ضرورة وجوب تحقيق مصالحة بين المعارضة والحكومة في سوريا بطريقة ما“.

وأكد أوغلو على ضرورة ”أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف“، مبينا أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك.