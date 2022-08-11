الموالون لنتنياهو يتصدرون قائمة "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة

تصدر الموالون لزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائمة حزب ”الليكود“ في انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت داخل الحزب، أمس الأربعاء.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية لليكود 58%، وصوت ما مجموعه 79735 عضواً بالحزب، اختار كل منهم 13 مرشحاً؛ 12 على القائمة الوطنية ومرشح آخر كممثل عن الدائرة التي ينتمون إليها.

وتنافس في الانتخابات التمهيدية 70 مرشحاً من أعضاء ”الليكود“، على القائمة الوطنية للحزب، في حين تنافس 40 آخرين على مقاعد المقاطعات، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

أسماء جديدة

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن أسماء جديدة تصدرت قائمة ”الليكود“ بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بالانتخابات التمهيدية، مشيرة إلى أن عددا من كبار أعضاء الحزب وجدوا أنفسهم في مراكز متأخرة بالقائمة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، أنه وفي نهاية عملية الفرز ”حصل نتنياهو على ما يريد، واحتل موالون له المراكز العشرة الأولى بالقائمة“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ”يولي إدلشتاين الذي كان في السابق بالمركز الأول على قائمة الليكود تراجع إلى المراكز الأخيرة، وذلك بعد محاولته تحدي نتنياهو في السباق على قيادة الحزب اليميني“.

خسارة البارزين

بدورها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن أعضاء بارزين في ”الليكود“ من غير الموالين لنتنياهو مثل نير بركات ويسرائيل كاتس ويولي إدلشتاين تعرضوا لخسائر كبيرة في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وأوضحت الصحيفة، أن ”يولي إدلشتاين هبط إلى المراكز العشرة الثانية، كما هبط يسرائيل كاتس إلى المركز الثامن عشر، فيما لم يتمكن نير بركات على الرغم من نشاطه الميداني وجهوده العديدة من الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ”انتخابات الليكود التمهيدية شهدت صعود جميع مؤيدي الإصلاحات في النظام القضائي، الذين هاجم معظمهم بشدة أعضاء مكتب المدعي العام ومحكمة العدل العليا في السنوات الأخيرة“.

وأضافت: ”من بين هؤلاء يارف ليفين الذي حصل على المركز الأول بقائمة الحزب، ودودي أمسالم وهو في المراكز الخمسة الأولى، وكذلك أمير أوحانا ويواف كيش وهما في مكان آمن بالمراكز العشر الأولى“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيلي كوهين، وهو من الشخصيات المقربة من نتنياهو أيضاً احتل المركز الثاني بالقائمة، كما نجح يوآف جالانت وميري ريغيف أيضاً في الوصول إلى القمة.

قائمة الدولة

وتابعت الصحيفة: ”بشكل عام فإنه وبجميع أنحاء القائمة، يمكنك رؤية أعضاء الكنيست الذين يتعاطفون مع نتنياهو ويدعمونه خلال الولاية الأخيرة بشكل كبير“.

وقالت: ”قد يكون نتنياهو راضياً عن ذلك؛ لكنه قد يكون منزعجاً أيضاً من أن هذه ليست قائمة الدولة التي كان الليكود يأمل في تشكيلها“.

ووفق الصحيفة العبرية، فإنه في حال تمكن ”الليكود“ بقيادة نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن عددا من أعضائه بالمراكز المتأخرة في قائمة الحزب سيدخلون الكنيست وفقًا للقانون النرويجي، والذي بموجبه يمكن للوزير الاستقالة من الكنيست وقبول المرشح التالي على القائمة.