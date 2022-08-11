"إجازة جبرية" لقائد سجن جلبوع لتمرده بعد أزمة هروب الأسرى الفلسطينيين

فرضت مفوضة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، الإجازة الجبرية على قائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت؛ وذلك على خلفية رفضه التواصل مع مسؤوله المباشر، عقب اتهامات طالته بقضية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”القرار جاء بعد رسائل بن شطريت التي أعلن فيها أنه لن يقبل أوامر مسؤوله المباشر جوندر أريك يعقوب قائد المنطقة الشمالية“، موضحةً أن قرار بن شطريت يمثل انتهاكًا للقواعد الأساسية لأي منظمة أمنية.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الخميس، أنه وبعد استشارة المناصب المختلفة داخل مصلحة السجون الإسرائيلية وخارجها، قررت مفوضة السجون فرض الإجازة الجبرية على بن شطريت بشكل فوري.

ووفق الصحيفة، فإنه قبل نحو أسبوع أرسل بن شطريت رسالة إلى مفوضة السجون الإسرائيلية، أكد فيها أنه سيستمر في مهامه كمدير للسجن، وأنه لن يتواصل مع مديره المباشر، مطالبًا إياها بإقالته من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء على إثر تصريحات قائد المنطقة الشمالية جوندر أريك يعقوب في لجنة التحقيق المتعلقة بهروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، والتي قال فيها إنه ”تم تزوير الأوقات الخطرة التي قضاها الأسرى في زنازين السجن“.

وردًا على ذلك، قال مدير سجن جلبوع، فريدي بن شطريت، إن ”هناك مؤامرات دبرت ضده وضد حراس السجن من أجل الهروب من المسؤولية“.

وفي السياق، أكد محامو مدير سجن جلبوع، أنه في إجازة إجبارية نتيجة لقراره قطع الاتصال مع مديره المباشر، معبرين عن استنكارهم للقرار الذي صدر دون أن يحصل موكلهم على حقه بالمثول أمام جلسة استماع.

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم بواسطة أدوات بدائية؛ فيما أعادت قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من فرارهم.

وعلى إثر ذلك، أمر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الستة، في حين وصف وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، الحادثة بـ ”الفشل الأمني الكبير“.