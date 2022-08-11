مقتل 3 عسكريين هنود بهجوم مسلح في كشمير

هاجم مسلحون موقعًا للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الخميس؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، بينما قُتل مهاجمان في تبادل لإطلاق النار الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال.

وقال مسؤول بالجيش لوكالة ”رويترز“ إن الهجوم في منطقة راجوري بالأقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من اليوم وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش.

وأضاف المسؤول ”قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين“.

وقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، إذ من المقرر أن تحتفل الهند ،يوم الاثنين، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.

ويرى العديد من سكان كشمير في فقدان الحكم الذاتي الخاص بالإقليم خطوة أخرى في تقليص حقوق المسلمين من قبل الحكومة الهندوسية القومية. وترفض الحكومة ذلك قائلة إنه سيعزز تنمية الإقليم من خلال تقريبه من بقية البلاد.