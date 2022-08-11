الصين تعطل محاولة أمريكية هندية بمجلس الأمن لمعاقبة متشدد باكستاني

عرقلت الصين، يوم الأربعاء، اقتراحا من الولايات المتحدة والهند، بفرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على قائد كبير في جماعة ”جيش محمد“ المتشددة التي تتخذ من باكستان مقرا.

وكانت الولايات المتحدة والهند تريدان فرض حظر سفر عالمي على عبد الرؤوف أزهر، وكذلك تجميد أصول يملكها. ويجب أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الخمسة عشر على مثل هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم بعثة الصين في الأمم المتحدة: ”أوقفنا تنفيذ القرار لأننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الحالة. وقد تم ذلك وفقا لإرشادات اللجنة، وكان هناك عددا كبيرا من عمليات التعليق المماثلة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص طلبات الإدراج“.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أزهر في قائمة الإرهاب في عام 2010، متهمة إياه بحث الباكستانيين على الانخراط في أنشطة مسلحة وتنظيم هجمات انتحارية في الهند.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ”تحترم حاجة الدول الأخرى للتحقق من أن مقترح العقوبات يلبي حد الإثبات المحلي لديها لتبرير الإدراج في القائمة في الأمم المتحدة“.