مقتل 4 عناصر من حركة الشباب الصومالية بضربة أمريكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن الهجوم وقع الثلاثاء قرب بلدوين على مسافة 350 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة على جنود صوماليين.

وأفاد البيان بأنه وفق حصيلة أولية ”أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب، فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون“.

ومنذ 15 عاما تخوض جماعة الشباب الإسلامية تمرّدا ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وتستغل الحركة الأزمات المتكرّرة في الأشهر الأخيرة لتكثيف هجماتها ضد الحكومة الفدرالية وقوات الأمن. كذلك، تواجه البلاد خطر المجاعة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي بإعادة إنشاء وجود عسكري أمريكي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأمريكية.