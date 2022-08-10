في اعتراف علني.. إيران: القمر الصناعي "خيّام" صناعة روسية

اعترف رئيس منظمة الفضاء الإيراني، حسن سالارية، اليوم الأربعاء، بأن شركة روسية هي من قامت بصناعة القمر الصناعي ”خيّام“، الذي أطلقته إيران، أمس الثلاثاء، إلى الفضاء بالتعاون مع موسكو، من محطة فضائية في كازاخستان.

وقال حسن سالارية خلال مؤتمر صحفي إن ”القمر الصناعي خيّام صنعته شركة روسية بطلب من إيران، وبلغت تكلفته قرابة 40 مليون دولار“، مضيفًا: ”وصل هذا القمر الصناعي إلى مرحلة البناء بناءً على المعايير التي حددتها إيران، وكذلك الإشراف عليها“.

وأشار سالارية إلى أن ”خبراء إيرانيين راقبوا عملية بناء هذا القمر الصناعي، ومن أجل استقبال بيانات هذا القمر، إضافة إلى تجهيز المحطات الفضائية الموجودة، قمنا أيضًا بإعداد محطات متنقلة في جميع أنحاء البلاد“.

وبحسب رئيس منظمة الفضاء الإيراني ”فإنه بسبب العقوبات، لا يمكن لإيران أن تكون لها اتصالات مع العالم ولهذا السبب تحتاج إلى هذا القمر الصناعي“.

كما نفى المسؤول الإيراني الأنباء المتعلقة بإمكانية أن يكون إطلاق هذا القمر الصناعي لأغراض التجسس، ومساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا.

وبعد إطلاق روسيا للقمر الصناعي ”خيام“، زعمت وسائل إعلام رسمية إيرانية منها وكالة أنباء ”تسنيم“، أن هذا القمر الصناعي تمت صناعته على أيدي خبراء إيرانيين، وأن صناعته محلية.

لكن السفارة الروسية في طهران كذبت، الليلة الماضية، ما نشره الإعلام الإيراني عبر تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، مضيفة أن ”هذا القمر الصناعي ليس إيرانيًا، وإنما صنعته شركات روسية بطلب من إيران“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن ”القمر الصناعي الإيراني الجديد يخلق مشكلة خطيرة لنا بسبب قدرته على مراقبة الأماكن الحساسة، والتقاط صور عالية الدقة“.

وقالت روسيا إن القمر الصناعي التابع لإيران، والذي أطلقته من كازاخستان، أمس الثلاثاء، وصل إلى مدار الأرض.

وتتطلع روسيا التي واجهت عزلة دولية متزايدة بسبب العقوبات الغربية جراء الحرب في أوكرانيا إلى توسيع علاقاتها مع الدول الآسيوية والأفريقية، وإيجاد عملاء جدد لصناعاتها الفضائية.

وقال يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية في كلمة ألقاها في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان إنه ”تم وضع معلم مهم في التعاون الثنائي بين روسيا وإيران، ما يمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع جديدة“، فيما وصف عيسى زارع بور، وزير الاتصالات الإيراني الذي كان حاضرًا أيضًا في حفل إطلاق قمر خيّام، الحدث بأنه ”تاريخي، ونقطة تحول في العلاقات الفضائية الجديدة بين البلدين“.