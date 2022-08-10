تايلاند: رئيس سريلانكا يسعى لزيارتنا فقط لا طلبا للجوء

قالت وزارة الخارجية التايلاندية الأربعاء، إن البلاد تلقت طلبًا من رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا، لزيارتها وإنه ليس لديه نية لطلب اللجوء السياسي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة تاني سانجرات، أن ”تايلاند لا ترى مشكلة في دخول راجاباكسا بجواز سفر دبلوماسي، وهو ما قد يسمح له بالبقاء لمدة 90 يومًا“.

ولم يذكر المتحدث موعد الزيارة التي ينوي راجاباكسا القيام بها.

وكان مصدران قالا لـ“رويترز“ إن راجاباكسا من المتوقع أن يصل إلى تايلاند غدًا الخميس، سعيًا للحصول على إقامة مؤقتة في دولة أخرى بجنوب شرق آسيا، بعدما فر من بلاده الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة.

وفرَّ راجاباكسا إلى سنغافورة في الـ14 من تموز/ يوليو، عبر جزر المالديف بعد اضطرابات غير مسبوقة فجرتها أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا في سبعة عقود، وبعد أيام من اقتحام آلاف المحتجين مقر إقامته الرسمي ومكتبه.