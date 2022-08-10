أعضاء بارزون في "الليكود" يواجهون خطر الإقالة من الحزب

يواجه أعضاء بارزون في حزب ”الليكود“ الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، خطر الإقالة مع انطلاق الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب في انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسوف يختار 140 ألف ناخب من منتسبي حزب ”الليكود“، اليوم الأربعاء، مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة، في 110 مراكز اقتراع منتشرة في أنحاء إسرائيل، فيما يتنافس 70 عضواً على القائمة الوطنية للحزب، و40 آخرون على مقاعد المقاطعات.

معركة حامية

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن أعضاء الكنيست البارزين في ”الليكود“ يستعدون لمعركة حامية، ويواجهون خطر الإقالة بعد الانتخابات التمهيدية، لافتاً إلى أن المعركة الكبيرة هي على المقاعد الخمسة الأولى بالقائمة.

وأوضح التقرير أن 27 من أعضاء الكنيست الحاليين عن ”الليكود“ وعددا من المرشحين الجدد مثل داني دانون وجلعاد شارون وبوعز بيسموث يقاتلون من أجل الحصول على أول 22 مقعداً في القائمة، واصفاً المنافسة بينهم بـ ”المذبحة الحقيقية“.

وبين أن ”المنافسة في الانتخابات التمهيدية الحالية ستؤدي إلى فصل من 5 إلى 8 أعضاء كنيست بارزين في الحزب“، مضيفاً: ”هذا تطهير لم نشهده في الليكود منذ سنوات، وهذا بالطبع أكثر أهمية بالنسبة للأعضاء الذكور في الكنيست، لأن النساء لديهن ضمانة كبيرة للتمثيل“.

نتنياهو يُقصي لانيادو

وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو تمكن أخيراً من إقصاء دافيد لانيادو من المنافسة على مقعد في قائمة ”الليكود“، مشيرا إلى أن نتنياهو انتزع قراراً من المحكمة المركزية بتل أبيب يمنع بموجبه لانيادو من الترشح للانتخابات التمهيدية بسبب سجله الإجرامي.

وبحسب التقرير، فإنه ”وبتوجيهات من نتنياهو قدم المستشار القانوني لليكود آفي هاليفي التماساً للمحكمة المركزية لاستبعاد ترشيح لانيادو، وذلك بعد يوم واحد من موافقة محكمة الليكود على ترشحه“.

وأضاف التقرير: ”نتنياهو قاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل استبعاد ترشيح لانيادو، الذي يرشح نفسه لمقعد منطقة تل أبيب“.

ولفت التقرير إلى أن ”نتنياهو وجه تهديداً غير مسبوق لأعضاء ومرشحي الليكود بعدم تطبيق القانون النرويجي في الكنيست المقبل حتى لو عاد الحزب للسلطة، وذلك في حال وجود لانيادو بالقائمة“.

ويلزم القانون النرويجي جميع الوزراء ما عدا رئيس الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة الإسرائيلية، حيث يتم استبدالهم بآخرين من القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة للكنيست على حساب الأعضاء البديلين حال استقالتهم من الحكومة.

المقاعد الرئيسية

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”المعركة على المقاعد الخمسة الأولى في قائمة الحزب تدور بين المرشحين المخضرمين وكبار أعضاء الليكود، وبين من يُعتبرون بأنهم مرشحون لتقوية القائمة“.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تندمج امرأة واحدة فقط في قيادة الحزب التي يغلب عليها الذكور، وهي الوزيرة السابقة ميري ريغيف، التي تأمل أن تحتفظ بمكان لها في المقدمة على الرغم من الصفقات التي تسعى لخفض مكانتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”أعضاء الكنيست الذين لم يكونوا في المقدمة حتى الآن، مثل إيلي كوهين وياريف ليفين، يكتسبون قوة في هذه الانتخابات، ومن الواضح أن قوتهم في الميدان قد زادت“.

لغز نير بركات

وتابعت الصحيفة: ”أحد الألغاز في الانتخابات التمهيدية هو المكان المناسب لعضو الكنيست نير بركات، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور، لكنه يثير قدراً كبيراً من المعارضة بين المجموعات المنظمة في الليكود، ويعتمد بشكل أساسي على رحمة الموظفين الأحرار“.

ووفق الصحيفة، ”تحاول الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود الاندماج في القائمة الجديدة“، مشيرة إلى أن نتنياهو يأمل الحصول على قائمة دون مرشحين بسجل إجرامي أو أشخاص لديهم القدرة على الانشقاق.

وتشير التقديرات إلى أن أعضاء الكنيست الذين دخلوا قائمة الليكود في المرة الأخيرة ببضع مئات من الأصوات سيواجهون اختباراً حاسماً هذه المرة، وسيتعين عليهم جمع حوالي 20 ألف صوت وربما أكثر للعودة إلى الكنيست.