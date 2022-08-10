إيران.. القبض على انتحارية حاولت تفجير نفسها في حسينية

ألقت الاستخبارات الإيرانية القبض على امرأة كانت تنوي تفجير نفسها في حسينية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ونشرت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الانتحارية.

وقالت الوكالة إن ”وزارة الاستخبارات تمكنت من إحباط هجوم انتحاري مساء الاثنين الماضي، في حسينية بمدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان“.

🔺فیلم بازداشت زن تروریست در سیستان و بلوچستان

🔹این عامل انتحاری که یک زن بود قصد داشت با ورود به حسینیه عزاداران در شب عاشورا اقدام به عملیات انتخاری کند ولی با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان پیش از عملیات دستگیر شد. pic.twitter.com/NDiD7rvwuf — bardi_qa (@bardya248) August 10, 2022

وأضافت أن ”الانتحارية كانت تنوي تفجير نفسها أثناء دخول المعزين ليلة عاشوراء“.

ولم تكشف الوكالة عن هوية المرأة المعتقلة وجنسيتها وكذلك الجماعة التي تنتمي إليها.

وكانت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية أعلنت، الخميس، اعتقال 10 أشخاص من عناصر تنظيم داعش.

وقالت الوزارة إن المعتقلين دخلوا إيران بهدف تنفيذ عدة عمليات إرهابية في صفوف الإيرانيين المشاركين في مراسم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين.

ولم توضح الوزارة هوية المعتقلين، قائلة ”إنهم دخلوا من الأراضي التركية والعراقية وجرى اعتقالهم في مناطق غرب وجنوب إيران“.

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها صادرت جميع معدات التفجير التي أدخلها عناصر داعش بالإضافة إلى أجهزة اتصال وأسلحة.

واعترفت الوزارة بإصابة اثنين من عناصر الاستخبارات الإيرانية خلال مداهمات لاعتقال عناصر من داعش.

ويشهد إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني المتاخم للحدود الباكستانية بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني.

وعادة ما يشن تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“ مثل هذه العمليات.

ويؤكد التنظيم البلوشي أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية ويواجهون تمييزا ممنهجا كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي وتتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان هذه المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 84 مليونًا، بحسب إحصاءات رسمية.