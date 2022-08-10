بريطانيا: روسيا استحدثت تشكيلات عسكرية جديدة لدعم عملياتها في أوكرانيا

قالت بريطانيا إن روسيا استحدثت ”بشكل شبه مؤكد“ تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر إن هذه الوحدة، التي يطلق عليها اسم الفيلق الثالث، مقرها مدينة مولينو شرقي العاصمة موسكو.

وأضافت الوزارة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون ”تضاربا في أولويات العمليات“ لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب.

وفي وقت سابق، قال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا اليوم الأربعاء إن 13 شخصا على الأقل قتِلوا في قصف روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وأضاف أن أكثر من 20 مبنى تضرر في مارجانيتس وهي مدينة تقع على ضفاف نهر دنيبرو.

وقال ريزنيتشنكو إن الهجوم ألحق أضرارا بأحد خطوط الكهرباء؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدة آلاف من السكان.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميه ”عمليتها العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا.

وقدر ريزنيتشنكو في البداية عدد القتلى عند 21 منهم 11 قتلوا في منطقة نيكوبول وعشرة في بلدة مارجانيتس/ لكنه قال في رسالة لاحقة على تطبيق تيليجرام إن 11 هو العدد الإجمالي، دون توضيح للتفاصيل الأولية غير الصحيحة. وقال فيما بعد إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بجروحهما.