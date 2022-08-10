موسكو تكذّب طهران: القمر الصناعي خيام صنعته شركات روسية

قالت السفارة الروسية في طهران، إن القمر الصناعي ”خيام“ الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء تمت صناعته من قبل شركات روسية بطلب من إيران، مكذبة بذلك ادعاءات إيرانية بأن الصاروخ قد تم تصنيعه محليا.

وكتبت السفارة الروسية في طهران عبر حسابها الرسمي على ”انستغرام“، بعد نشر مقطع فيديو لإطلاق القمر الصناعي خيام إلى الفضاء: في 9 أغسطس 2022، تحدث يوري بوريسوف، المدير العام لشركة الفضاء الروسية الحكومية روسكوزموس، مع وفد من إيران برئاسة عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، وجاء هذا الاجتماع خلال زيارة ممثلين إيرانيين لقاعدة بايكونور الفضائية لمراقبة إطلاق قمر ”خيام“، الذي بنته شركات روسية بطلب من الجانب الإيراني“.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، عن إطلاق القمر الصناعي ”خيام“، بالتعاون مع روسيا من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك بوساطة الصاروخ الروسي ”سويوز“.

وبحسب منظمة الفضاء الإيرانية، فقد استقر خيام بنجاح في مدار دائري على مسافة 500 كم من سطح الأرض، مشيرة إلى أنه ”تم استلام أول بيانات القياس عن بعد بواسطة هذا القمر في المحطات الأرضية للقمر في القواعد الفضائية لمنظمة الفضاء الإيرانية (قاعدة ماهدشت الفضائية غرب العاصمة طهران)“.

وأشارت المنظمة الإيرانية إلى أن ”مهمة القمر الصناعي خيام هو رفع مستوى الإنتاجية في الزراعة، بالإضافة إلى مسح الدقيق للموارد المائية في البلاد، وإدارة الكوارث الطبيعية، مسح ومراقبة عمليات البناء والإنشاء، مراقبة المخاطر البيئية، مسح المناجم والاكتشافات المنجمية، رصد حدود البلاد والعديد من المهام الأخرى“.

فيما علق موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي الإيراني على ما زعمته الوكالة الرسمية التي تديرها الحكومة ”إيرنا“، التي قالت إن ”القمر الصناعي خيام محلي، وإعلان السفارة الروسية في طهران أن هذا القمر الصناعي بتكليف من إيران وبنائه من قبل شركات روسية“.

وقال الموقع الإصلاحي ”بعبارة أبسط، قام الروس بصناعة القمر خيام وإطلاقه، ودفعت الحكومة الإيرانية ثمن ذلك فقط“.

من جهته، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، إن إيران تتولى أعمال التحكم وتوجيه وتشغيل القمر الصناعي ”خيام“.

فيما اعتبر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، إطلاق هذا القمر الصناعي هو بداية لتعاون استراتيجي بين إيران وروسيا في مجال الفضاء.

فيما علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء الثلاثاء، على إطلاق القمر الصناعي خيام، معتبراً أن ”هذه الخطوة تكشف عن مسيرة إيران الرائعة للتقدم العلمي، وإن هذه المسيرة مستمرة رغم الضغوط القصوى من الأعداء“ في إشارة إلى العقوبات الأمريكية.

وقال كنعاني في تغريدة له عبر ”تويتر“، ”إن إطلاق القمر الصناعي الخيام إلى الفضاء هو أحدث إنجاز في مجال الطيران للعلماء الإيرانيين للأغراض السلمية وهي ورقة ذهبية أخرى في تاريخ العلمي الإيراني“.

وأضاف ”يستمر المسار اللامع للتقدم العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من العقوبات والضغوط القصوى من الأعداء“.