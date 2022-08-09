اعتقال مشتبه به في مقتل مسلمين بولاية نيو مكسيكو

اعتقلت شرطة ولاية نيو مكسيكو الثلاثاء رجلا قالت إنه المشتبه به الرئيسي في حوادث مقتل أربعة رجال مسلمين بالرصاص في ألباكيركي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في سلسلة من عمليات القتل التي هزت المجتمع الإسلامي في أكبر مدينة بالولاية.

وقال رئيس شرطة ألباكيركي هارولد ميدينا على تويتر إن الشرطة تعقبت السيارة التي يشتبه في استخدامها في جرائم القتل وألقت القبض على المشتبه به. ووقعت أحدث عملية قتل مساء الجمعة.

وقال ميدينا ”تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل“. وأضاف أن الشرطة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء.

وسعت ألباكيركي وسلطات الولاية لتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة مع استمرار التحقيق في المدينة، التي تضم ما يصل إلى 5000 مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 565 ألف نسمة.