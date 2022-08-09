البيت الأبيض: بايدن لم يبلغ مسبقا بمداهمة منزل ترامب

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن ”وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل“.

وأضافت بيير للصحفيين أن ”الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم بذلك“، مشيرة إلى أنه ”لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا“.

وكان ترامب قال في وقت سابق الثلاثاء، إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي ”إف.بي.آي“ داهموا منزله في مارالاجو في فلوريدا أمس الإثنين.

وأقر ابنه بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.

وذكرت شبكة ”سي.أن.أن“ أن ترامب لم يكن في المنزل وقت المداهمة، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.

ويقضي ترامب، الذي اتخذ من ناديه في بالم بيتش منزلا منذ مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، الصيف في العموم في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي، لأن مارالاجو تغلق أبوابها عادة في أيار/مايو بسبب فصل الصيف.

ويوجب قانون اتحادي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأمريكية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.