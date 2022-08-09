أول تعليق من طالبان باكستان بعد مقتل القيادي عمر خراساني

بعد مقتل عمر خالد خراساني، القائد البارز في حركة طالبان الباكستانية إلى جانب 3 من رفاقه في مقاطعة باكتيكا شرق أفغانستان، أمس الإثنين، ردت حركة طالبان الباكستانية في بيان لها مؤكدة أنها ”ستعمل على تأسيس نظام إسلامي في باكستان على غرار ما حدث في أفغانستان“.

وقالت حركة طالبان الباكستانية في بيان نشرته وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية، اليوم الثلاثاء، ”إن دورها والقبائل المستقلة كان ضروريًا في انتصار طالبان في أفغانستان، ولهذا الغرض لن يكونوا ضعفاء بمقتل أحد قادتهم، بل سيكونون أكثر تشجيعًا للوقوف ضد الجيش الباكستاني“.

وأضافت الحركة ”أن في صفوفها آلاف المقاتلين المسلحين والانتحاريين الذين قاتلوا أعداء الإسلام“ بحسب قولها، مشيرة إلى أنه ”مثلما هزمت طالبان الأفغانية أعداءها هناك، فإنها ستهزم أيضًا الجيش الباكستاني الخائن، والعبد، والفاسد، وستؤسس النظام الإسلامي في باكستان“.

واعتبرت الوكالة الأفغانية أن هذا البيان يشير إلى أن المفاوضات بين الحكومة وطالبان الباكستانية باءت بالفشل بوساطة حركة طالبان الأفغانية، وعادت حركة طالبان الباكستانية إلى الانتفاض مرة أخرى ضد الجيش الباكستاني.

وكانت حركة طالبان الباكستانية أكدت، أمس الإثنين، مقتل أحد كبار قادة الحركة عبد الولي مهمند المعروف باسمه الحركي عمر خالد خراساني عندما انفجر لغم بسيارته في ولاية باكتيكا شرق أفغانستان.

وقالت وسائل إعلام أفغانية وباكستانية إنه ”قُتل في هذا الانفجار 3 من رفاق عمر خراساني، وهم: حافظ دولت، والمفتي حسن، وعبد الرشيد باجوري“.

وكان الخراساني القائد الوحيد لحركة طالبان باكستان التي حددت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لقتله أو اعتقاله.

كما كان الخراساني هدفًا للعديد من الهجمات البرية من قبل القوات الأمريكية والأفغانية والباكستانية بما في ذلك هجمات الطائرات الأمريكية دون طيار في الماضي، لكنه تمكن من الفرار في كل مرة.