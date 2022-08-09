تحليل: أردوغان يراهن على "النجاحات الخارجية" للفوز في انتخابات 2023

تتيح سلسلة من المكاسب الدبلوماسية، تُوجت باتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، بعض الراحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاضطرابات الاقتصادية في بلاده، وتقدم مخططًا لاستراتيجية حملته للانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

فبينما يستعد لما يتشكل ليكون أكبر تحد انتخابي لحكمه المستمر منذ حوالي 20 عامًا، يسلط أردوغان الضوء على إنجازاته على المسرح العالمي.

وقال أمام حشد يضم الآلاف في شمال غرب تركيا مطلع الأسبوع، بعد يوم من إجراء محادثات في روسيا مع الرئيس فلاديمير بوتين: ”تركيا تمر بأقوى فترة لها سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا“.

ويتناقض التقدم على الصعيد الدولي مع الصورة الاقتصادية القاتمة في الداخل، حيث يرتفع التضخم إلى 79%، وتقترب الليرة من أدنى مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال أزمة العملة الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويندد المعارضون بسياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، وإقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي منذ عام 2019، مما جعل البلاد تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري، وتعتمد على التمويل الخارجي لدعم الاقتصاد.

وقال أردوغان إن ثمار السياسات الاقتصادية للحكومة، التي تعطي أولوية للصادرات والإنتاج والاستثمار، ستتضح أكثر في الربع الأول من عام 2023.

مكانة دولية

في غضون ذلك، يصور المسؤولون الحكوميون وكبار أعضاء حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، الرئيس على أنه رجل دولة يقف أمام منافسين في الانتخابات لا يقارنون معه فيما يتعلق بمكانته على الساحة الدولية.

وقال مسؤول تركي كبير: ”سواء أحببته أم لم تحبه فإن أردوغان زعيم“، مجادلًا بأنه لا توجد شخصية دولية أخرى لديها نفس المستوى من الاتصال مع كبار اللاعبين العالميين.

وأضاف: ”لا يوجد زعيم في تركيا يمكن أن يحل محله“.

وقد يؤدي اتفاق استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، التي توقفت منذ الغزو الروسي في فبراير/ شباط، إلى تخفيف نقص الحبوب الذي ترك ملايين الأشخاص عرضة للجوع ودفع الأسعار العالمية للارتفاع.

وجاء الاتفاق بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، بعد أن حصل أردوغان على تنازلات من حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام دول الشمال وبدء تقارب مع القوى المتنافسة في الشرق الأوسط.

كما حصل أردوغان على تعهد في يونيو/حزيران من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيدعم بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا، بعد أن حرمت واشنطن أنقرة من شراء طائرات من طراز إف-35 الأكثر تطورًا بسبب شرائها أسلحة روسية.

اختبار الانتخابات

ويواجه أردوغان، المستمر في السلطة منذ فترة طويلة وأكثر شخصية سياسية مهيمنة منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة قبل نحو قرن من الزمان، انتخابات برلمانية ورئاسية يتعين إجراؤها بحلول يونيو /حزيران 2023.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي ارتفاعًا طفيفًا في شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى 33.8 %، وهي النسبة الأفضل لأي حزب بمفرده، لكنه يواجه تحالفًا فضفاضًا من أحزاب المعارضة، وتظهر استطلاعات الرأي تراجعه أمام مرشحي المعارضة للرئاسة.

وتتصدر مخاوف الناخبين حالة الاقتصاد، ووجود 3.6 مليون لاجئ سوري استقبلتهم تركيا في بداية الصراع في سوريا، لكن الأتراك ينظرون إليهم باعتبارهم منافسين لهم في الوظائف والخدمات.

وقال أردوغان توبراك، وهو نائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض والمستشار البارز لزعيم الحزب، كمال كليجدار أوغلو: ”الحكومة تستخدم السياسة الخارجية كمواد للتغطية على الكارثة الاقتصادية التي جرّت البلاد لها، وتروي حكايات (الانتصار الدبلوماسي) في الداخل“.

وأضاف توبراك أنه حتى على الصعيد الدبلوماسي، فإن أردوغان يقدم تنازلات ”تضر بكرامة بلادنا وتجرها إلى الضعف“.