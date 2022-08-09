الكرملين ينتقد دعوة زيلينسكي لمنع الروس من دخول الدول الغربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

انتقد الكرملين بشدة، اليوم الثلاثاء، الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدول الغربية لإغلاق حدودها أمام الزوار الروس، لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، ووصفها بأنها ”غير منطقية“.

وفي مقابلة مع صحيفة ”واشنطن بوست“ هذا الأسبوع، اعتبر زيلينسكي أن ”أشد العقوبات تتمثل في إغلاق الحدود؛ لأن الروس يسعون للاستيلاء على أراضي الغير“.

وأضاف أنه يتعين على الروس ”العيش في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم“ أيًا كانت آراؤهم السياسية.

ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ”هذا النمط غير المنطقي من التفكير يتجاوز كل الحدود، ولا يمكن أن يثير سوى رد فعل سلبي“.

وأضاف: ”أي محاولة لعزل الروس أو روسيا لن يكون لها أي فرصة للنجاح“.

وبعد دعوة زيلينسكي، حثت رئيسة وزراء أستونيا، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية على الامتناع عن إصدار تأشيرات سياحية للروس الراغبين في السفر إلى أوروبا.

وقالت في تغريدة، إن ”الذهاب إلى أوروبا امتياز وليس حقًا من حقوق الإنسان.. حان الوقت للحد من السياح الوافدين من روسيا“.

وردًا على موقفها، وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف كالاس بأنها ”نازية“.

وتخضع روسيا بالفعل للعديد من العقوبات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على اقتصادها.