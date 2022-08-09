انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم.. وموسكو تنفي وقوع هجوم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، قولها إن الانفجار الذي وقع في قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، نجم عن انفجار ذخيرة، وإنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ”رويترز“.

وأضافت الوزارة أنه لم يكن هناك هجوم على القاعدة، كما لم تتضرر أي معدات عسكرية في الانفجار.

وقال مساعد لرئيس القرم الذي عيّنته موسكو عبر تلغرام: ”يمكنني تأكيد وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيودوروفكا. يتم التحقق من ملابساتها“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وفي وقت سابق، قال ثلاثة شهود لرويترز إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات، وشاهدوا دخانا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيودوروفكا غرب شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة، ولم يتسن بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجارا متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ونجت شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، من القصف المكثف الذي يقع في مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية بدخول أوكرانيا.