هل يمكن أن تخرج أزمة تايوان الحالية عن السيطرة ؟

حذرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من أن أزمة تايوان الحالية يمكن أن تخرج عن السيطرة ما لم تتعامل واشنطن وبكين معها بحساسية ومهارة.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد زارت الأسبوع الماضي تايوان، وهي الزيارة التي أعربت الصين عن إدانتها، مؤكدة أنها تبعث بإشارات خاطئة للقوات ”الانفصالية“ الساعية للاستقلال.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، الإثنين، إن التجارب السابقة أظهرت سوء قراءة الإشارات المرسلة بين الجانبين لأسباب عديدة مرتبطة بالتجارب التاريخية والافتراضات الراسخة حول الدافع والنية.

وأوضحت المجلة أن الإجراءات والتصريحات التي يُقصد منها التحول نحو الاعتدال أو خفض للتصعيد يمكن أن تفسر على أنها تصعيد أو استعداد للنزاع.

ورأت المجلة أن إشارة خفض التصعيد يجب أن تكون مصحوبة دائمًا بتفسيرات واضحة – باستخدام قنوات لا لبس فيها – للنية والدافع، وكذلك كيف يمكن للإشارة أن تساهم في نزع فتيل الأزمة.

حوار الأزمات

وبحسب المجلة، فإن سنوات من حوار الأزمات والمحاكاة، والمنطق البسيط، تشير أيضًا إلى أن الخروج بحفظ ماء الوجه يتطلب مستوى معينًا من التأكيد على أن موقف المرء يمكن تصديقه.

وقالت: ”في الماضي، أصبح هذا النوع من التواصل المثمر ممكنًا من خلال المحاورين في واشنطن وبكين الذين عملوا معًا لسنوات ويثقون ببعضهم البعض“.

وأضافت: ”من سوء الحظ، لا يوجد الآن مثل هؤلاء المحاورين الموثوق بهم بعد أن أدت سنوات من الخطاب العدائي والسلوك المنافق من كلا الجانبين إلى تفاقم هذه المشكلة“.

واعتبرت المجلة أنه من الضروري الآن إنشاء مثل هذه القناة الشخصية للاتصال مجددا من خلال توظيف محاورين موثوق بهم سابقًا مثل وزير الخزانة السابق هانك بولسون والمسؤول الكبير في مجلس الدولة داي بينغو لتقديم المشورة لحكوماتهم ونقل الرسائل المهمة لنزع فتيل الأزمات.

وقف التصعيد

وأوضحت المجلة أنه يجب على المسؤولين الأمريكيين الذين يأملون في وقف التصعيد أن يضعوا في اعتبارهم الحساسيات التاريخية الحادة للصين.

وقالت المجلة: ”إن استخدام أصول عسكرية، أو عبارة دبلوماسية رئيسية، أو عنصر آخر مرتبط بنزاع سابق – خاصةً إذا أدى هذا الصراع إلى هزيمة أو إذلال صيني – قد يُنظر إليه عن غير قصد على أنه إهانة متعمدة ما يزيد من عداء الصين للأمريكيين“.

وأضافت: ”وبالمثل، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تفترض أن الصينيين يعتقدون أن الإدارة لا تستطيع منع تايوان من القيام بعمل استفزازي للغاية… وفي معظم هذه الحالات، ينظر الصينيون إلى البيت الأبيض على أنه إما سيد الدمى الذي يتحكم في حليف أو شريك أو في أحسن الأحوال، المخادع الذي تم التلاعب به… ويمكن أن تساعد قنوات الاتصال الموثوقة في منع بكين من استخلاص مثل هذه الاستنتاجات الخطيرة“.

إدارة الأزمة

وأعربت المجلة عن اعتقادها أن الإدارة الناجحة لأزمة مضيق تايوان الرابعة تتطلب استعدادًا للاعتراف بأن كلا الجانبين قد ”ساهم بطرق مختلفة في ما نحن عليه اليوم، وأن كلا الجانبين بحاجة بالتالي إلى المساهمة في إيجاد حل“.

ورأت أن هذا مهم بشكل خاص للجانب الصيني، إذ يصر في كثير من الأحيان على توزيع اللوم ومطالبة الجانب الآخر ”بفك العقدة“ التي ربطها قبل إحراز أي تقدم في حل الأزمة.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”على الجانب الآخر ، يجب أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام لغة تحفظ وجه الصين بينما تسمح بحل عملي…وعلى أية حال كان أفضل نهج يمكن اتباعه هو عدم خلق مثل هذه الأزمة إطلاقا… لكن هذه الأزمة لا يجب أن تتحول إلى كارثة إذا تم التعامل معها بحساسية وبعض المهارة“.