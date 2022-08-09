وفد دفاعي تركي يزور واشنطن لمناقشة صفقة مقاتلات "إف 16"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يزور وفد تركي واشنطن الأسبوع المقبل لمتابعة تعهُّد الرئيس جو بايدن بتسليم طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لتنضم إلى أسطول سلاح الجو التركي المتقادم، حسب ما أعلنت أنقرة الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوفد سيصل إلى واشنطن الاثنين بناء على دعوة من مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن أسمائهم.

لكنه شدّد على أنّ أنقرة لا تزال تعارض بشدة شروط البيع المفروضة من قبل أعضاء بارزين في الكونغرس يعربون عن قلقهم بشأن العلاقات التركية المتوترة مع اليونان.

وقال أكار في تصريحات متلفزة ”لا يمكننا أن نقبل هذه الشروط. نتمنّى أن يتخلّى عنها مجلس الشيوخ“.

واستُبعدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من برنامج المقاتلات ”إف 35“ بسبب حصولها على نظام صواريخ دفاعية روسية متقدّمة في العام 2019.

وبعد انتخاب بايدن، شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة فترة فتور استمرت مدة عام، على خلفية سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان وسياستها الخارجية.

لكن إدارة بايدن أبدت دعمًا أكبر لتركيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد موافقة الكونغرس على بيع طائرات ”إف 16“ بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو في مدريد.

وفي هذا الإطار، أشار أكار إلى أن ”مقاربة بايدن في مدريد كانت إيجابية للغاية“.

مع ذلك، قال بعض الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنّهم لن يوافقوا على البيع إلا إذا أنهت تركيا نزاعها الإقليمي مع منافستها التاريخية اليونان.

ومن المقرر أن ترسل تركيا أحدث سفن التنقيب إلى مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، بحثًا عن الغاز الطبيعي، لاحقًا الثلاثاء.

وكانت آخر مهمة من هذا النوع بالقرب من جزيرة قبرص المقسّمة أثارت أزمة دولية في العام 2020، على إثر اصطدام السفن الحربية التركية واليونانية بينما كان يحجب بعضها بعضًا في عرض البحر.

وتم تجنّب حرب شاملة من خلال التدخّل السريع لقادة الناتو، وألمانيا وسيط الاتحاد الأوروبي.