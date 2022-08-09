إيران تطلق قمرها الصناعي "خيام" بالتعاون مع روسيا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن إطلاق القمر الصناعي ”خيام“ على صاروخ سويوز الروسي من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، إنه ”تم تثبيت القمر الصناعي الإيراني خيام مع العلم الإيراني على حاملة الأقمار الصناعية سويوز“.

وأضاف زارع بور: ”يمكننا استخدام صور هذا القمر الصناعي بدقة عالية للترويج لتطبيقات الدولة الفضائية في مجالات البيئة والزراعة“، مشيرًا إلى أن ”هذه بداية لتعاون استراتيجي بين إيران وروسيا في مجال الفضاء“.

وخيام هو القمر الصناعي الأحدث والأكثر تقدمًا في عائلة الأقمار الصناعية الإيرانية، وسيصبح من خلال إطلاقه في الفضاء ووضعه في مداره مثل الأقمار الصناعية السابقة ”أوميد، وسينا، ومصباح ونور“.

والأحد الماضي، نفت منظمة الفضاء الإيرانية، ما تردد عن محاولة روسيا استخدام القمر الصناعي الإيراني ”خيام“ لأغراض عسكرية روسية في أوكرانيا، واصفة ذلك بـ ”الإشاعة“.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة لمنظمة الفضاء الإيرانية، إن ”القمر الصناعي خيام، هو قمر استشعار عن بعد تابع لإيران“.

وأضافت المنظمة ”سيتم تنفيذ وإصدار جميع الأوامر المتعلقة بالتحكم في هذا القمر الصناعي وتشغيله فور إطلاقه من قبل خبراء إيرانيين متمركزين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأراضي الإيرانية“.

واعتبرت المنظمة الإيرانية أن ”إرسال الأوامر واستقبال المعلومات من هذا القمر الصناعي يتم وفق الخوارزمية المشفرة التي تم تضمينها فيه بالفعل من قبل باحثي منظمة الفضاء، وفي هذه العملية لن تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى معلوماته، وهذا القمر الصناعي غير صالح للأغراض العسكرية لدول أخرى“.

وقال المسؤولون الغربيون أيضا، إن ”القمر الصناعي سيعزز إلى حد بعيد قدرة طهران على التجسس على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المراقبة شبه المستمرة للمنشآت الحساسة في إسرائيل وعبر الخليج العربي“.

وفي عام 2021، قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير، إن روسيا تريد منح إيران نظام أقمار صناعية متقدما سيمكنها من المراقبة العسكرية للشرق الأوسط، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف التقرير بأنه كاذب.