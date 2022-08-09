"سي إن إن": مداهمة منزل ترامب تطور تاريخي غير عادي

وصفت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الثلاثاء قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه تطور تاريخي غير عادي، متوقعة أن يستغل ذلك الرئيس السابق في دعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية عام 2024.

ولفتت الشبكة إلى أنه في الماضي، أدت التحقيقات السياسية التي هددت ترامب إلى زيادة شعبيته لدى مؤيديه، إلا أنها أوضحت أن عملاء فيدراليين تصرفوا الاثنين بناءً على أمر قضائي؛ ما يشير إلى أن لديهم أسبابًا محتملة للاعتقاد بارتكاب جريمة.

وذكرت الشبكة أن العملاء ركزوا على مكاتب ترامب وغرفه الشخصية في مقر إقامته الشتوي في مار يالاغو، بينما كان الرئيس السابق في نيويورك.

وقالت الشبكة في تقرير: ”تعتبر مداهمة منتجع ترامب في فلوريدا تطورا تاريخيا غير عادي، نظرًا لأنها استهدفت رئيسا سابقا للولايات المتحدة، وأثارت ضجة سياسية، يمكن أن يستخدمها لإثارة محاولته المحتملة للعودة للبيت الأبيض عام 2024“.

ورأت الشبكة أن المداهمة كانت واحدة من أكثر ”التحولات المذهلة“ حتى الآن في قضية ترامب، الذي تمت مساءلته مرتين، وحرض على أعمال شغب من الغوغاء لمحاولة قلب خسارته في انتخابات عام 2020.

وقالت الشبكة: ”هددت المداهمة بضخ سموم جديدة في الحياة السياسية لدولة منقسمة بشكل ميؤوس منه، حيث يؤمن الملايين من أنصار ترامب بالفعل بادعاءاته بأن انتخابات 2020 قد سُرقت، وأنه في العديد من القضايا لم يعد هناك فهم مشترك للحقيقة نفسها“.

وأضافت الشبكة: ”كما تأتي المداهمة مع رغبة الرئيس السابق في إطلاق حملة 2024 المتجذرة في مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات، والتي يشير خطابه الاستبدادي إلى أنها ستشكل تحديًا عميقًا للديمقراطية… ومن المرجح أن تتغذى هذه الحملة التي تلوح في الأفق على وقود الصواريخ السياسية لتصور بين مؤيدي ترامب أنه يتعرض للاضطهاد بشكل غير عادل“.

وأشارت الشبكة إلى أن ترامب سارع إلى إضفاء طابع سياسي على العملية، مدعيا أن ”منزله الجميل“ كان ”محاصرا ومحتلا“، بينما اشتكى من أنه ضحية ”تسليح نظام العدالة“ من قبل الديمقراطيين الذين أرادوا منعه من أن يصبح رئيسًا بعد انتخابات 2024.

واعتبرت الشبكة أنه من بعض النواحي، فإن بيانه، في حد ذاته، يمثل إطلاق حملة رئاسية جديدة مبنية على سرد للاضطهاد من قبل قوى الدولة العميقة، وهو مألوف من نهج القادة الأقوياء الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الشبكة إلى أن العديد من الجمهوريين تعاطفوا بشكل متسرع مع ترامب، وطالبوا وزارة العدل بشرح موقفها، بدعوى أن الرئيس السابق كان ضحية لثأر سياسي.

وأوضحت الشبكة أن زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي الذي تعتمد آماله في أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب على رعاية ترامب، تعهد على الفور بالتحقيق مع المدعي العام ميريك جارلاند، إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي يواجه الناخبين هذا الخريف، كتب على ”تويتر“ أن ”استخدام سلطة الحكومة لاضطهاد المعارضين السياسيين هو شيء رأيناه مرات عديدة من الدكتاتوريات الماركسية في العالم الثالث، ولكن لم يحدث من قبل في أمريكا“.

وكتب السناتور ريك سكوت، الذي يرأس ذراع حملة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على ”تويتر“: ”نحتاج إلى إجابات الآن.. يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يشرح ما يفعلونه اليوم ولماذا“.