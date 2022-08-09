كتاب جديد: ترامب أراد أن يكون قادة البنتاغون مثل جنرالات هتلر

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أراد أن يكون جنرلاته العسكريون في وزارة الدفاع خلال فترة رئاسته مثل جنرالات الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي حوار مع رئيس أركانه السابق في البيت الأبيض جون كيلي، وهو جنرال متقاعد في سلاح مشاة البحرية، اشتكى ترامب قائلا: ”أيها الجنرالات الملعونون، لماذا لا يمكنكم أن تكونوا مثل الجنرالات الألمان“.

ووفقًا للكتاب الذي نشرت صحيفة ”نيويوركر“ الأمريكية مقتطفات منه، سأله كيلي عن أي جنرالات يعني؟، فرد ترامب ”الجنرالات الألمان في الحرب العالمية الثانية“.

وقال مؤلفا الكتاب الصحفيان بيتر بيكر وسوزان جلاسر، إن كيلي لم يصدق ما يقوله ترامب، ونبهه إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر كاد يغتاله أحد جنرالاته.

فأجاب ترامب: ”لا، لا، لا، لقد كانوا مخلصين تمامًا له“، بحسب الكتاب الذي لفت إلى أن ترامب على ما يبدو غير مدرك لمؤامرة كلاوس فون شتاوفنبرغ في يوليو 1944 لقتل هتلر بقنبلة داخل مقره الميداني.

وبحسب الكتاب الذي نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الاثنين، جزءا منه، أخبر كيلي ترامب أنه لا يوجد جنرالات أمريكيون يلتزمون بالولاء التام للرئيس، وأنهم بدلاً من ذلك، يقسمون مثل جميع الأفراد العسكريين، على ”دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين“.

وكشف الكتاب أن تلك المحادثة جاءت خلال مجادلة أثارها إعجاب ترامب بالعروض العسكرية في احتفالات ”الباستيل“ الفرنسية التي أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الكتاب: ”أراد ترامب بعناد عرضا عسكريا مماثلا من أجل الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من تموز/ يوليو… لكن طاقم وزرائه كان أقل حماسة، وأصبحت نقطة خلاف“.

ووفقًا للكتاب، قال جنرال فرنسي أشرف على موكب يوم الباستيل لعام 2017 في باريس لأحد نظرائه الأمريكيين في وفد ترامب: ”ستفعلون هذا العام المقبل، فالفكرة أعجبت ترامب“.

وأضاف: ”وضع ترامب عند عودته إلى واشنطن، خطة لأكبر وأضخم عرض عسكري على الإطلاق في الرابع من يوليو… لكن تلك الخطة باءت بالفشل بسبب طاقم مساعدي ترامب“.

وذكر الكتاب أن ”وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس قال بشأن تلك الخطة: ”إنني أفضَّل ابتلاع الأسيد“، بدعوى أن مثل هذا العرض ليس مجديًا، بسبب ارتفاع التكلفة والخوف من أن تمزق الدبابات شوارع واشنطن.