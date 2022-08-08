أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية عالية الدقة من طراز ”هيمارس“.

وقالت الوزارة في بيان إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى الخاصة بـ“منظومة الصواريخ المتقدمة أرض-جو“ (ناسامس)، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

كذلك، ستتلقّى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصّصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالى خمسين مركبة طبّية مدرّعة.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كاهل إن هذه ”القدرات أساسية لمساعدة الأوكرانيين في صد الهجوم الروسي في الشرق والتأقلم مع تطورات الوضع في الجنوب وأنحاء أخرى“، في إشارة إلى الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف في منطقة خيرسون في الجنوب الأوكراني.

ورفض كاهل تحديد عدد الصواريخ الدقيقة المخصصة لمنظومة ”هيمارس“ التي تشملها حزمة المساعدات الجديدة، لكنّه أشار إلى أن الجيش الأوكراني سبق ان تلقى ”المئات“ منها في الأسابيع الأخيرة.

وأشار كاهل إلى أن منظومتين صواريخ أرض-جو الدفاعية ”ناسامس“ الواردتين في حزمة المساعدات العسكرية لكييف التي أعلن عنها مطلع تموز/يوليو ستصلان إلى أوكرانيا ”في الأشهر المقبلة“.

وأضاف أن الصواريخ المخصصة لهاتين المنظومتين الواردة في الحزمة الجديدة التي أعلن عنها الإثنين يفترض أن ”تصل في الموعد نفسه“ لوصول المنظومتين، علما بأن أوكرانيا تطالب منذ اشهر بتعزيز دفاعاتها الجوية.

وبهذه المساعدة الجديدة، تصبح قيمة المساعدات العسكرية الأميركية الإجمالية لأوكرانيا 9,8 مليار دولار منذ وصول جو بايدن إلى السلطة، حسبما أشار البنتاغون.

من جهته، أشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان منفصل بالإجراءات الجديدة ”التي اتُخذت لإحداث فرق“ في الميدان، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع أوكرانيا بهدف تعزيز موقفها ”على طاولة المفاوضات“.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي الأمر الذي أدخل البلاد في نزاع غير مسبوق وأدّى إلى نزوح ملايين الأوكرانيين، كما أحدث دماراً ضخماً في البنى التحتية.