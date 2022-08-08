قيمتها 90 مليون دولار.. أمريكا تسعى لمصادرة طائرة ثري روسي

قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن، يوم الإثنين، إن قاضيا سمح لمدعين أمريكيين بمصادرة طائرة من نوع ”إيرباص“، قيمتها 90 مليون دولار، يملكها رجل الأعمال الروسي الثري أندريه سكوتش الخاضع لعقوبات.

وعوقب سكوتش، عضو مجلس الدوما الروسي، في البداية من وزارة الخزانة الأمريكية عام 2018 بسبب صلاته المزعومة بجماعات إجرامية روسية منظمة.

وبعد ذلك أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية مزيدا من العقوبات على سكوتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وتسعى واشنطن للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحملة العسكرية من خلال تجميد ومصادرة الأصول المملوكة للأثرياء الروس، خاصة في الدائرة المقربة منه.

وتظهر أوراق المحكمة أن الطائرة موجودة الآن في كازاخستان، ولم ترد سفارتها في الولايات المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وأصدرت محكمة أمريكية في شهر حزيران/يونيو الماضي أوامر بمصادرة طائرتين فاخرتين مملوكتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.