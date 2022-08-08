بلينكن: أمريكا لن تملي على أفريقيا خياراتها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة لن تملي خيارات على أفريقيا، على الرغم من سعيها للحصول على دعم من 54 دولة في القارة في جهود لعزل روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وأضاف الوزير أنه ”في كثير من الأحيان، تم التعامل مع الدول الأفريقية على أنها أدوات لتقدم الدول الأخرى وليست دولا تقرر مصيرها بنفسها، والولايات المتحدة لن تملي على أفريقيا خياراتها، كما يجب ألا يفعل أحد آخر ذلك“.

وكان بلينكن يقدم وثيقة استراتيجية جديدة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في جامعة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، ضمن جولة في القارة الأفريقية سيزور خلالها أيضا جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا.

وشددت الوثيقة الاستراتيجية على التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا لمصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة ذات الأهمية المتزايدة.

وتتزامن زيارته مع تصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى في العالم منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وكانت جنوب أفريقيا واحدة من 17 دولة أفريقية امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة للتنديد بالهجوم الروسي.

كما تأتي الزيارة بعد أسبوعين من قيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة في أربع دول أفريقية انتقد خلالها الغرب لتدخله في شؤون أفريقيا، كما استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في أفريقيا في نفس الوقت تقريبا لاتهام روسيا بتعمد التسبب في أزمة غذاء عالمية.