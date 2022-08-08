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روسيا تبلغ أمريكا بتعليق عمليات التفتيش بموجب "ستارت"
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 17:52 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 18:15 GMT

روسيا تبلغ أمريكا بتعليق عمليات التفتيش بموجب "ستارت"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة "ستارت" للحد من انتشار الأسلحة، مضيفة أن

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ”ستارت“ للحد من انتشار الأسلحة، مضيفة أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.

وأضافت الوزارة أن روسيا اضطرت إلى ”اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية“.

وأشارت إلى أن الشروط التي اقترحتها واشنطن ”تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة، وتحرم فعليا روسيا الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية“.

وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة ”ستارت جديدة“، وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

وتلزم معاهدة ”ستارت“ المبرمة في عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.

كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.

ووصل الجانبان إلى القيود الرئيسية للمعاهدة بحلول الـ5 من شهر فبراير/شباط من عام 2018، وتم تمديد المعاهدة حتى الـ4 من شهر فبراير/شباط لعام 2026.

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