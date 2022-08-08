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أوكرانيا تعلن إحباط "مؤامرة روسية" لاغتيال وزير دفاعها
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 17:16 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 18:10 GMT

أوكرانيا تعلن إحباط "مؤامرة روسية" لاغتيال وزير دفاعها

أعلنت أوكرانيا، يوم الإثنين، إحباط "مؤامرة روسية" لاغتيال وزير دفاعها ألكسي ريزنيكوف، ورئيس وكالة المخابرات العسكرية. جاء ذلك بحسب ما كشف جهاز الأمن الداخلي

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المصدر: رويترز

أعلنت أوكرانيا، يوم الإثنين، إحباط ”مؤامرة روسية“ لاغتيال وزير دفاعها ألكسي ريزنيكوف، ورئيس وكالة المخابرات العسكرية.

جاء ذلك بحسب ما كشف جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، الذي أعلن إلقاء القبض على شخصين جندتهما أجهزة المخابرات الروسية لأجل ذلك.

وقال الجهاز في بيان صدر عنه إن ”الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة وكالة المخابرات العسكرية الروسية لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا“.

ولم يتسن لـ“رويترز“ التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.

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