روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية لإخافة أوروبا

اتهمت روسيا، اليوم الإثنين، أوكرانيا بمحاولة ”أخذ أوروبا رهينة“ بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المحطة، أكبر منشأة نووية في أوروبا، لكن كييف تمنع الزيارة.

وذكر الكرملين، اليوم الإثنين، أن الدول الغربية التي لها نفوذ على أوكرانيا يجب أن تضغط على كييف لتوقف قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قصف المحطة ”خطير لأبعد حد“.

وقال بيسكوف: ”نتوقع من الدول التي لها نفوذ كامل على القيادة الأوكرانية أن تستخدم هذا النفوذ من أجل الابتعاد عن مواصلة مثل هذا القصف“.

وتبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات في الأيام الماضية بتوجيه ضربات بالقرب من المحطة الموجودة في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

ويوم الجمعة، قال المسؤولون المعينون من قبل روسيا في بلدة إنرهودار القريبة إن القصف الأوكراني ألحق أضرارا بخطوط كهرباء تخدم المحطة.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“، اليوم الإثنين، عن يفجيني باليتسكي رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا لمنطقة زابوريجيا قوله إن المحطة تعمل بصورة طبيعية.

وطالب رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية المملوكة للدولة، اليوم الإثنينن بإعلان محطة زابوريجيا منطقة خالية من الأنشطة العسكرية تحت سيطرة قوات أجنبية لحفظ السلام.