جنوب أفريقيا تدعو إلى "تساوي الاهتمام" بالشعبين الأوكراني والفلسطيني

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن في جوهانسبرغ، الإثنين، إنه ”لا يوجد أحد في جنوب أفريقيا يؤيد الحرب في أوكرانيا لكن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي“.

وأضافت أنه ”يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا“، بحسب ”رويترز“.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى جنوب أفريقيا، أمس الأحد، في مستهل جولة أفريقية تهدف لمحاصرة النفوذ الروسي المتصاعد في القارة السمراء.

وتأتي جولة بلينكن بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واتخذت جنوب أفريقيا موقفا محايدا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.