إيران: سنقدم "آراء إضافية" على النص الأوروبي للاتفاق النووي

أكدت إيران، الإثنين، أن ”النص النهائي“ الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه في مباحثات إحياء الاتفاق النووي، لا يزال قيد المراجعة من قبلها وستقدم ”آراء إضافية“ بشأنه، وفق ما أورد الاعلام الرسمي.

ونقلت وكالة ”إرنا“ عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لم تذكر اسمه، أن طهران أبلغت الدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا، الذي يتولى تنسيق المباحثات ”ردنا الأولي“ على النص المقترح، وأنه ”بطبيعة الحال، هذه البنود تحتاج الى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الإضافية واعتباراتنا الى المنسق والأطراف الأخرى“.

وقدّم الاتحاد الأوروبي ”نصا نهائيا“ في ختام المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي، الإثنين.

وقال المصدر للصحفيين شرط عدم الكشف عن هويته: ”عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار الممثلين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه“.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات النووية سيعودون إلى طهران من فيينا بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن استمرت عدة أيام.

وأضافت الوكالة أن المشاورات ستستمر مع منسق المحادثات والأطراف الأخرى.