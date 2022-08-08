تشاد توقع اتفاق سلام مع المتمردين برعاية قطر

وقعت السلطات الانتقالية التشادية وجماعات متمردة، اتفاق سلام في الدوحة، يوم الإثنين، قبل بدء حوار وطني واسع النطاق للمصالحة هذا الشهر.

كما تضمن الاتفاق، المشاركة في حوار وطني شامل.

ودعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، متحدثا في أثناء التوقيع، الجماعات التي لم توقع على الاتفاق، للانضمام إليه.

ورفضت ”جبهة التغيير والوفاق في تشاد“ (فاكت)، إحدى الجماعات المتمردة الرئيسة، توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه.

وكانت قطر استضافت مفاوضات السلام التشادية في آذار/ مارس الماضي بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي، وجماعات متمردة.