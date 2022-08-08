الصين: يجب على واشنطن تحمل "عواقب وخيمة"

دافعت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايبيه الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن ”عواقب وخيمة“.

وأثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليمًا تابعًا لها، وردت بإطلاق صواريخ بالستية تجريبية فوق تايبيه للمرة الأولى، بالإضافة إلى التخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان في منشور على الإنترنت إن ”الجانب الأمريكي هو الذي أثار تماما وخلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان بمبادرة منه، ويتعين على الجانب الأمريكي تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لهذا“.

وقالت وزارة الدفاع بالجزيرة إن سفنًا، وطائرات، وطائرات مسيرة عسكرية صينية قامت بمحاكاة هجمات على الجزيرة وقواتها البحرية. وقالت إنها أرسلت طائراتٍ وسفنًا للرد ”بشكل مناسب“.

وألغت الصين محادثات رسمية تضمنت قيادات ميدانية وتنسيق سياسة الدفاع والمشاورات البحرية العسكرية يوم الجمعة، بينما غادرت بيلوسي المنطقة.

وأدان مسؤولو البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض هذه الخطوة، ووصفوها بأنها رد فعل مبالغ فيه وغير مسؤول.