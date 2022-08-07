مغادرة سفن محملة بالحبوب من أوكرانيا وقصف محطة نووية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غادرت أربع سفن إضافية محمّلة بالحبوب ميناءين أوكرانيين الأحد، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذ ضربة جديدة ضد محطة نووية تحتلها القوات الروسية.

في الأثناء، عبرت منظمة العفو الدولية عن أسفها ”العميق للألم والغضب“ اللذين تسببت بهما بعد نشرها تقريرا عن انتهاكات مفترضة للقانون الدولي ارتكبتها القوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي. لكنّها أكدت تمسّكها بتقريرها المثير للجدل.

وكتبت وزارة البنى التحتية في كييف على تلغرام أن ”القافلة الثانية المحملة بالموارد الأوكرانية غادرت للتو.. ثلاث (سفن) من تشورنومورسك وواحدة من أوديسا“.

وأضافت أن السفن الأربع هي ”مصطفى نجاتي“ و“ستار هيلينا“ و“غلوري“ و“ريفا ويند“، وتحمل على متنها ”حوالى 170 ألف طن من المواد الزراعية“.

والأحد أيضا تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي سيطرت عليها روسيا بعيد غزو جارتها في 24 شباط/فبراير.

وفيما استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين، احتفلت موسكو بتجديد ولاية أحد سياسييها المخضرمين السابقين على رأس الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج.

خطر حقيقي

ودفع القتال الدائر عند المحطة مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحذير من ”الخطر الحقيقي للغاية بحدوث كارثة نووية“.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية الرسمية الأحد عن سلطات الاحتلال في بلدة إنيرغودار حيث تقع المحطة أن الجيش الأوكراني ”نفّذ (خلال الليل) ضربة بقنبلة عنقودية أطلقت من قاذفة صواريخ متعددة من طراز أوراغان“.

وأضافت أن القذائف ”سقطت على بعد 400 متر عن مفاعل قيد التشغيل“ وأدت إلى أضرار في أبنية إدارية وضربت ”منطقة لتخزين الوقود النووي المستخدم“.

لكن شركة ”إنرهوأتوم“ Enerhoatom المشغلة للمحطة قالت إن ”المحتلين الروس أطلقوا صواريخ مجددا على موقع محطة زابوريجيا النووية وبلدة إنيرغودار“.

وأضافت في بيان أن ”موظفا.. نقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح ناجمة عن الشظايا التي تسبب بها الانفجار“.

وأفادت ”إنرهوأتوم“ السبت بأن أجزاء من المنشأة ”تضررت بشكل كبير“ جراء الضربات العسكرية وأجبر أحد مفاعلاتها على الخروج عن الخدمة.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت من احتمال تعرض محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا لأضرار كبيرة جرّاء المعارك.

وقال إن ”أي قوة نارية عسكرية سواء كانت موجّهة من المنشأة او اليها، ترقى إلى لعب بالنار يحمل عواقب من شأنها أن تكون كارثية“.

”منظمة العفو تبدي أسفها“

وأثارت منظمة العفو الدولية سخطا في أوكرانيا إثر نشرها تقريرا الخميس اتهم الجيش الأوكراني بتعريض حياة المدنيين للخطر بنشره بنى تحتية عسكرية في مدارس ومستشفيات، وشن هجمات مضادة من مناطق مأهولة بالسكان.

واستقالت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا على خلفية التقرير متّهمة الهيئة بأنها أصبحت وسيلة ”للدعاية الإعلامية الروسية“.

ودافعت المنظمة الحقوقية الأحد عن التقرير وقالت: ”لا شيء مما وثقناه عما قامت به القوات الأوكرانية يبرر بأي شكل من الأشكال الانتهاكات الروسية“.

في الأثناء، انطلقت شحنات حبوب جديدة من أوكرانيا ما يعطي أملا بالتخفيف من حدة الأزمة الغذائية في العالم وخفض الأسعار، مع دخول الحرب شهرها السادس.

وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط/فبراير، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأغذية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.

ووصلت سفينة شحن إلى تشورنومورسك السبت ليتم تحميلها بالحبوب للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.

والاثنين الماضي، أبحرت سفينة ”رازوني“ التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة، لتكون الأولى التي تغادر بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركية.

والجمعة، أعلنت كييف أن ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب غادرت أيضا متوجّهة إلى تركيا والأسواق الإيرلندية والبريطانية فيما تنتظر 13 سفينة أخرى للإبحار.

ترحيب البابا

وفي روما، رحّب البابا فرنسيس الأحد باستئناف صادرات الحبوب مشيرا إلى أن الأمر يعطي ”بارقة أمل“ تؤكد أن الحوار ممكن لإنهاء الحرب.

وقال: ”يمكن اعتبار هذا الحدث بارقة أمل. آمل بصدق بأن نتمكن، بناءً على هذا المسار، من وضع حد للقتال والتوصل إلى سلام عادل ودائم“.

والأحد، نشر زيلينسكي في حسابه على إنستغرام صورا للقائه الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين.

وكتب زيلينسكي: ”بفضل هذا، سيسمع العالم ويعلم ويفهم أكثر حقيقة ما يجري في بلادنا“.

وكانت موسكو احتفلت الأحد بانتصار دبلوماسي بتجديد ولاية أركادي دفوركوفيتش على رأس الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج.

ودفوركوفيتش نائب أسبق لرئيس الوزراء في العهد الرئاسي لبوتين، وهو فاز بولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج بعد منافسة مع الأوكراني أندري بوريشبوليتس الذي كان قد اتّهمه بأنه جزء من ”آلة الحرب“ الروسية.

ووصف المتحدث باسم الكرملين فوز دفوركوفيتش بأنه ”نبأ جيد جدا وانتصار معبّر جدا“، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية.