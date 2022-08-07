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كييف تهدد بوقف الحوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 21:28 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 22:15 GMT

كييف تهدد بوقف الحوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي

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المصدر: رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا وكذلك جنوب البلاد، بعد شن ما يسميه الكرملين ”عملية عسكرية خاصة“ على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل بعدم التنازل عن أي أرضٍ لصالح روسيا.

وأضاف: ”موقف بلادنا ما زال كما كان دائمًا، ولن نتخلى عن أي شيء نمتلكه“.

وتابع: ”إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما“.

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