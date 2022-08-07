كييف تهدد بوقف الحوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا وكذلك جنوب البلاد، بعد شن ما يسميه الكرملين ”عملية عسكرية خاصة“ على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل بعدم التنازل عن أي أرضٍ لصالح روسيا.

وأضاف: ”موقف بلادنا ما زال كما كان دائمًا، ولن نتخلى عن أي شيء نمتلكه“.

وتابع: ”إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما“.