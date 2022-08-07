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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 21:00 GMT

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحًا سيد البيت الأبيض انتصارًا مرحليًا هامًا قبل أقل من مئة يوم من موعد

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المصدر: أ ف ب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحًا سيد البيت الأبيض انتصارًا مرحليًا هامًا قبل أقل من مئة يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وهي ستحال الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بإقرار مجلس الشيوخ خطته الضخمة للمناخ والصحة، بعد 18 شهرًا من المفاوضات الشاقة.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي: ”تطلب الأمر كثيرًا من التنازلات، تحقيق الأمور الهامة يتطلب ذلك بشكل شبه دائم. يتعين على مجلس النواب أن يقر الخطة بأسرع وقت ممكن وأنا أتطلع إلى توقيع النص ليصبح قانونا نافذا“.

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