إيران.. إعلان اندماج حزبين كرديين معارضين

أفاد تقرير إخباري، أن حزبين كرديين إيرانيين معارضين لـ“النظام“، قررا الاندماج في هيكل واحد.

جاء ذلك وفق ما أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي، اليوم الأحد، في مقابلة مع إذاعة ”صوت أمريكا“.

وقال عزيزي، إن ”ممثليهم توصلوا إلى اتفاق مع الحزب الكردستاني الإيراني بقيادة مصطفى هجري لدمج هذين الحزبين مرة أخرى“.

وأضاف أن ”التغييرات الإقليمية أدت إلى تغييرات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني“.

وبين أن ”المواجهة مع النظام الإيراني تتطلب يوما بعد آخر الوحدة بين الأحزاب والقوى الكردية المعارضة“.

ولفت عزيزي إلى أن ”الحزبين يبحثان منذ سنوات حتى الوحدة والتحالف وقد حان الوقت الآن“.

ولم يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي وتسمية القيادة لهما بعد التوصل إلى التفاهم.

وقد انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، باعتباره من أقدم الأحزاب الإيرانية التي بدأت نشاطه عام 1945، قبل نحو 16 عامًا.

وتعرضت الأحزاب الكردية المعارضة للملاحقة والتصفية، بينما تتهمها إيران بأنها جماعات ”انفصالية“ و“إرهابية“ ولها ”العلاقات مع الأجانب“.

وفي آب/أغسطس من العم 2021، ذكر خالد حسن بور، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن أكثر من 200 من كوادر وأعضاء الحزب اغتالتهم السلطات الإيرانية.

ويشكل الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة.

وتعاني مناطق الأكراد الذين يتركز وجودهم في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، من الفقر والتهميش والإهمال من قبل السلطات.

وعادة ما يتهم النظام الإيراني المعتقلين الأكراد بتهم عديدة من أبرزها ”مناهضة النظام والتعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة“.

وأبرز تلك الجماعات الكردية المعارضة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف بـ“بيجاك“، الذي يملك جناحاً عسكرياً.

وتنشط الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني في المناطق الجبلية للحدود شمال غرب البلاد مع تركيا وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق.

وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات بين مسلحين من الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.